Brezdomstvo v Ljubljani resen problem, župan napoveduje padec cen stanovanj

Ljubljanski župan Zoran Janković ocenjuje, da je brezdomstvo resen problem tudi v Ljubljani. Meni, da je rešitev v dostopnih stanovanjih in možnostih za delo, pa tudi izobraževanju. Gradijo številna stanovanja, kar bo vplivalo na to, da bo do konca leta 2027 kvadratni meter v mestu stal 3000 evrov brez davka, je ponovil.