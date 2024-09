Janša in Tomčeva odstop Vesela označila za sramoto

"Vse okoli nas je preveč razburjenja in se preveč pozornosti temu posveča, namreč SDS je trden del EPP in ostaja, če želite, njen del še naprej," je povedala. Se pa v stranki ne strinjajo vedno z vsem, kar se v EPP dogaja.

Ta je v izjavi medijem dejala, da so na seji govorili o delu v DZ in Evropskem parlamentu, o aktualnem dogajanju na slovenskih in evropskih tleh, beseda pa je posredno tekla tudi o tem, kakšna bosta nadaljnja usoda in prihodnost SDS v povezavi s članstvom v Evropski ljudski stranki (EPP).

Kot pravi, je sama, kot tudi nekaj njenih kolegov iz drugih držav, trdna zagovornica tega, da se mora EPP obrniti k svojim koreninam in prenehati s pretiranim povezovanjem na levici.

Na novinarsko vprašanje o tem, ali so enakega mnenja tudi drugi evropski poslanci iz vrst SDS, je Tomc dejala, da ni skrivnost, da so njihova mnenja deljena. "Smo velika stranka, demokratična stranka in jasno je, da so stališča včasih tudi različna. Tega ne jemljem kot noben znak za preplah, absolutno ne, prav je, da si izmenjamo ta mnenja, ampak jaz bom vedno zagovarjala to, da je SDS desnosredinska stranka in da je tisti konstruktiven del EPP, ki bo pomagal, da bo EPP našla svojo identiteto," je poudarila.

Se pa bo razprava o tej temi znotraj stranke še nadaljevala, je še povedala.

Janša: 'SDS ravna načelno'

Predsednik SDS Janez Janša pa je v izjavi medijem dejal, da stranka SDS ravna načelno in glasuje za tisto, za kar misli, da je v korist Slovenije in Evrope, in obratno. "Da smo v eni ali pa drugi politični skupini, pravzaprav na to nič ne vpliva," je dejal Janša.

Dodal je, da je teža SDS v evropskem političnem prostoru "nekoliko večja od tega, kar si nekateri v Sloveniji predstavljajo". Teža Slovenije na evropskem parketu pa je po njegovih besedah šibka.