Po poljubu z znancem, ki je bil v Aziji, si je razkužila obraz in pristala na urgenci

40-letna Primorka je zaradi pekoče bolečine, ki jo je povzročilo sredstvo, s katerim si je po bežnem poljubu z znancem, ki je prišel iz Azije, razkužila obraz, obiskala urgenco. Na NIJZ opozarjajo, da ''razprševanje pripravkov, ki vsebujejo alkohol ali klor po telesu ne bo uničilo virusov, ki so že vstopili v telo. Razprševanje takšnih snovi je lahko škodljivo za sluznico (oči, usta).''

Kot so zapisali na Facebook profilu Centra za klinično toksiologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, so sprejeli 40-letno Primorko, ki si je po bežnem prijateljskem pozdravu s poljubom na lice z znancem, ki se je vrnil s potovanja po Aziji, obraz razkužila s koncentriranim dezinfekcijskim sredstvom za razkuževanje predmetov. Ob dezinfekciji je prišlo do vnetja kože obraza in večurne pekoče bolečine, zaradi česar je poiskala pomoč v urgentni ambulanti.

Na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja opozarjajo, da’’razprševanje pripravkov, ki vsebujejo alkohol ali klor po telesu ne bo uničilo virusov, ki so že vstopili v vaše telo. Razprševanje takšnih snovi je lahko škodljivo za oblačila ali sluznico (oči, usta). Pripravki, ki vsebujejo alkohol in klor so lahko koristni za razkuževanje površin, vendar ji je treba uporabiti v skladu s priloženimi navodili. Obstaja nekaj kemičnih razkužil, ki lahko uničijo novi koronavirus na površinah. Sem spadajo razkužila na osnovi belila / klora, bodisi topila, 75% etanol, perocetna kislina in kloroform. Vendar pa imajo na virus zelo malo ali nobenega vpliva, če jih nanesete na kožo ali pod nos. Lahko je celo nevarno, če te kemikalije nanesete na kožo,''opozarjajo na NIJZ.

Pomembno je vedeti tudi, da razkuževanje z rok ne odstranjuje umazanije, zato razkužujemo roke takrat, ko niso vidno onesnažene. FOTO: Blaž Garbajs

Pomembno je vedeti tudi, da razkuževanje z rok ne odstranjuje umazanije, zato razkužujemo roke takrat, ko niso vidno onesnažene. Namen razkuževanja rok je uničevanje prehodnih mikroorganizmov na rokah, predvsem bakterijske spore in viruse. Razkuževanje preprečuje prehajanje mikroorganizmov iz globjih plasti kože in preprečuje razprševanje mikroorganizmov s kožnimi luskami. Razkuževanje rok je v primerjavi z umivanjem rok z vodo in milom učinkovitejše, hitrejše in za kožo manj škodljivo. Razkužila nikoli ne nanašamo na vlažne roke, sej se s tem zniža koncentracija razkužila, pa tudi roke se bolj izsušijo. Miti in resnice: UV žarnic nikar ne uporabljajte za sterilizacijo rok Na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja so zbrali še nekaj mitov in resnic o novem koronavirusu. Pojavile so se namreč številne dezinformacije o zdravljenju in preprečevanju okužb z novim koronavirusom, ki pa so lahko celo škodljive za vaše zdravje. Ali se novi koronavirus SARS-CoV-2 uniči ob sušenju s sušilnikom rok? Ne. Sušilniki rok niso učinkoviti pri uničevanju novega koronavirusa. Pogosto umivanje rok z vodo in milom je pomembno, da zmanjšamo možnost za okužbo z novim koronavirusom. Ko so vaše roke umite, jih temeljito osušite s papirnatimi brisačkami ali sušilcem rok. Tudi razkužila na osnovi alkohola (več kot 60 %) nudijo zaščito pred okužbo.

Svetovna zdravstvena organizacija ljudem vseh starosti svetuje, naj se držijo najbolj pomembnih ukrepov, ki zmanjšajo možnost okužbe – predvsem higiene rok in izogibanje vidno obolelim osebam (če izgledajo vročični, kašljajo, smrkajo, kihajo). FOTO: Thinkstock

Ali lahko z razprševanjem alkohola ali klora po koži telesa in oblačilih uničimo novi koronavirus SARS-CoV-2? Ne. Razprševanje pripravkov, ki vsebujejo alkohol ali klor po telesu ne bo uničilo virusov, ki so že vstopili v vaše telo. Razprševanje takšnih snovi je lahko škodljivo za oblačila ali sluznico (oči, usta). Pripravki, ki vsebujejo alkohol in klor so lahko koristni za razkuževanje površin, vendar ji je treba uporabiti v skladu s priloženimi navodili. Ali lahko ultravijolična razkuževalna žarnica ubije novi koronavirus SARS-CoV-2? UV žarnic ne smemo uporabljati za sterilizacijo rok ali drugih predelov kože, saj lahko UV žarčenje povzroči draženje kože. Ali lahko redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino pomaga preprečiti okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2? Ne. Ni dokazov, da redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino ščiti ljudi pred okužbo z novim koronavirusom. Obstaja nekaj omejenih dokazov, da lahko redno izpiranje nosu s fiziološko raztopino ljudem pomaga pri hitrejšem okrevanju od prehlada. Vendar pa ni bilo dokazano, da redno izpiranje nosu preprečuje okužbe dihal.

Česen je zdravo živilo, ki ima lahko nekatere protimikrobne lastnosti. Vendar pa za trenutni izbruh ni dokazov, da bi uživanje česna zaščitilo ljudi pred okužbo z novim koronavirusom. FOTO: Thinkstock