Po bojih z azbestnimi paviljoni bolni otroci v Stari Gori dobili nove prostore

Najhuje bolni otroci s telesnimi in duševnimi razvojnimi motnjami so v Stari Gori pri Novi Gorici dobili nove dostojne prostore. Z novo bolnišnično stavbo pa niso pridobili zgolj 25 postelj, temveč tudi več prostorov za izvajanje terapij, ki so jim doslej najbolj primanjkovali. Sledi še ena pridobitev – v novi stavbi bodo uredili tudi prostore za rehabilitacijo odraslih po poškodbah glave.

FOTO: Aljoša Kravanja

Čeprav je bolnišnični oddelek že vse od leta 1952 prva ustanova za rehabilitacijo invalidnih otrok v državi, so se tam do predlanskega poletja otroci in zaposleni drenjali v povsem neprimernih in premajhnih paviljonih, grajenih iz azbestnih plošč. Po dolgoletnih prizadevanjih in opozorilih, v kakšnih razmerah morajo dneve preživljati bolni otroci, so danes le odprli nove sobe s 25 posteljami za zdravljenje otrok in mladostnikov ter več nujno potrebnih prostorov za terapije, nam je zadovoljna sporočila predstojnica Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora Sonja Šinigoj Cijan.

Končno nove sobe za invalidne otroke. Do predlanskega poletja so se otroci in zaposleni drenjali v neprimernih, premajhnih paviljonih, grajenih iz azbestnih plošč. FOTO: Aljoša Kravanja

Otroke bodo iz šempetrske splošne bolnišnice, kjer so bivali med gradnjo, nazaj v Staro Goro preselili čez približno dva tedna. Za obstoj oddelka in nove prostore so se borili skoraj 20 let Na zemljišču so medtem želeli zgraditi celo igralnico, vmes so želeli oddelek ukiniti, ga preselili k bolnišnici v Šempeter oziroma kam drugam. Maja 2018 so vendarle položili temeljni kamen za gradnjo novih prostorov.

Ministrstvo za zdravje je zagotovilo denar, da bodo znotraj nove bolnišnice zaživeli še prostori za rehabilitacijo odraslih po poškodbah glave. FOTO: Aljoša Kravanja