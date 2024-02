Po bombastični novici številna vprašanja: so res našli delo Ivane Kobilce?

Naj povemo jasno, nikakor ne trdimo, da tole ni doslej neznana slika Ivane Kobilce. Čisto mogoče je, da se kako izgubljeno delo najde po naključju. Toda poznavalci umetnosti opozarjajo, da to ni običajen način, kako se taka najdba potrdi.

"Šli bi na certificiranje artstar 5, to pomeni pet strokovnjakov, plus preiskave na restavratorskem centru, kjer bi se ugotovilo, ali so barve prave, in šele potem, če bi vsi ugotovili, da gre za to delo, in če bi se še Narodna galerija strinjala, bi v javnosti komunicirali, da smo našli delo Ivane Kobilca," je pojasnil Damjan Kosec iz Galerije Sloart.

Najbolj ga je v resnici zmotilo, da je bilo tako poudarjeno ime cenilca, ki naj bi potrdil pristnost. "Vrgli so ga v ospredje, če bo kaj narobe, smo mi pokriti," razmišlja.

A v umetnosti velja, da so strokovnjaki svetovalci in podajo mnenje, ne sodbe. Prav zato jih slike ocenjuje več hkrati. "Pri nas vsak ocenjuje 50 do 100 avtorjev oziroma več, v tujini pa imamo specialiste, ki se ukvarjajo s Picassom 50 let,"pove Kosec. Pa še tam se lahko zmotijo, doda: "Govori se, da je tudi v muzejih veliko ponaredkov."

In enako seveda velja za galerista. Tudi če se izkaže, da je domnevno novo odkrito delo največje slovenske slikarke ponaredek, ne moremo kar reči, da je Leon Pogelšek goljufal, morda ni mogel vedeti, da slika ni pristna. Tudi zato je pred leti v primeru ponarejenega Dalija oproščen. A dober galerist prevzame pogodbeno odgovornost.

"Pri nas dajemo garancijo, in če bi se slučajno kdaj kje ugotovilo, da je ponaredek, se takšna slika vrne," pojasni Kosec. Ali bo tako garancijo dobil tudi kupec te slike, bomo videli.