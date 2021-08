Po burni hladni fronti temperature zopet proti 30 stopinjam Celzija

Včerajšnjo noč so spremljali siloviti nalivi in viharni sunki vetra

Obsežen nevihtni sistem je severno Primorsko in Gorenjsko dosegel okoli 23. ure in se nato ob pomikanju v notranjost Slovenije še nekoliko okrepil. Izoblikovala se je močna nevihtna linija, ki so jo spremljali siloviti nalivi in viharni sunki vetra. "Ponekod je padala tudi toča, ki pa na srečo ni dosegla večjih dimenzij," je včerajšnjo noč povzel Nosan in dodal, da je bilo dogajanje po pričakovanjih najbolj burno v severnem in zahodnem delu Slovenije, kjer je močan veter podrl številna drevesa, odkrival strehe, meteorna voda pa je zalivala objekte in ceste.