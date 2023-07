Po burni sredi na vidiku nove nevihte, težave bodo povzročali nalivi

Kljub temu lahko tudi danes nastanejo posamezne močnejše nevihte. Glavna nevarnost pa zaradi počasnejšega premikanja nevihtnih celic tokrat ne bodo močnejši sunki vetra, ampak nalivi, ki se bodo lahko na določenih območjih obnavljali dalj časa.

Največ neviht je popoldne, zvečer in tudi še v prvem delu noči pričakovati na severu in severovzhodu države, kjer lahko močneje narastejo in poplavijo manjše reke in hudourniki. Lokalno je možna tudi toča. Tudi drugod lahko nastane kakšna nevihta, a bo marsikje na zahodu in jugu Slovenije ostalo suho.