Julija 2019 smo prvič v 160-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke o prebivalstvu na sedanjem ozemlju Slovenije, našteli manj žensk kot moških. Bilo jih je namreč 1.043.475 ali 2.360 manj kot moških. Biološka zakonitost je, da se rodi več fantkov kot punčk, tudi med priseljenimi prebivalci je moških več kot žensk, in tako so moški približno do starosti 60 let številčno močnejši del prebivalstva. Potem se slika obrne.

V Sloveniji v 2018 rojena deklica je lahko ob rojstvu pričakovala, da bo (ob enakih življenjskih razmerah) dočakala 84 let (5,7 leta več kot v Sloveniji istega leta rojeni fantek). Med starejšimi od 14 let so tri od štirih mame, med temi pa je največ takih, ki so mame dvema otrokoma. Med sto ženskami v Sloveniji je povprečno 28 takih, ki imajo dokončano terciarno izobrazbo (tj. vsaj višješolsko stopnjo izobrazbe); med sto moškimi v Sloveniji je takih povprečno 20. Sicer pa ima največ žensk v Sloveniji srednješolsko izobrazbo (45 %). Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk v Sloveniji je po začasnih podatkih za 2018 znašala 1.709 evrov (kar je 127 evrov manj od povprečja za moške).

Po čem izstopajo Slovenke?

- Po visoki stopnji delovne aktivnosti

Primerjava stopenj delovne aktivnosti žensk z otroki pokaže, da sodi Slovenija od nekdaj med države z najvišjimi stopnjami. V letu 2017 je bilo med ženskami, starimi 15–64 let, ki so imele dva otroka, delovno aktivnih 87 %. S tem podatkom se je Slovenija uvrstila na drugo mesto med državami članicami EU-28, za Švedsko.

- Po eni nižjih plačnih vrzeli

Slovenija sodi z 8,7 % v letu 2018 med države z nižjo plačno vrzeljo od povprečja EU-28 (15,7 %). Najvišjo razliko v plači med spoloma so imeli v Estoniji (22,7 %), najnižjo pa v Romuniji (3,0 %).

- Po visokem deležu žensk, starih 30–34 let, s terciarno izobrazbo

Med ženskami, starimi 30–34 let, je bilo v 2018 v Sloveniji 56 % žensk s terciarno izobrazbo. Z vrednostjo tega podatka se je Slovenijo med preostalimi članicami EU uvrstila na 8. mesto. Največji delež terciarno izobraženih žensk je imela Litva (68 %), najmanjšega pa Romunija (28 %). Pomemben kazalnik je tudi razlika med deležem žensk, starih 30–34 let, in deležem moških iste starosti s terciarno izobrazbo. V Sloveniji je ta razlika znašala 25 odstotnih točk. To je bila najvišja razlika med članicami EU-28. Najmanjša je bila ta razlika v Nemčiji; znašala je manj kot 1 odstotno točko.

- Po visokem deležu menedžerk

Po podatkih mednarodno primerljive ankete Aktivno in neaktivno prebivalstvo je bilo v Sloveniji v 2018 med menedžerji in menedžerkami 38 % žensk. S tem podatkom se je Slovenija med preostalimi članicami EU-28 uvrstila na sedmo mesto.

Ženske v Sloveniji na splošno zadovoljne s svojim življenjem

Ženske v Sloveniji so na splošno zadovoljne s svojim življenjem. V 2018 so zadovoljstvo z življenjem ocenile (na lestvici od 0 do 10) s povprečno oceno 7,3, kar je največ, odkar merimo ta kazalnik. Z oceno 6,3 so ženske v 2018 ocenile zadovoljstvo s finančnim stanjem v gospodinjstvu. Z oceno 7,5 so ženske v 2018 ocenile zadovoljstvo s službo oz. delovnim mestom. Z oceno 8,6 so ženske v 2018 ocenile zadovoljstvo z osebnimi odnosi.