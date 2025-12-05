Slovenija
Po čem se Miklavž, Božiček in Dedek Mraz razlikujejo?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
December je že v polnem zagonu, z njim pa tudi praznično dogajanje, ki si ga težko predstavljamo brez treh dobrih mož. Miklavž bo otroke obiskal že nocoj. Še prej pa je v spremstvu strašljivih parkljev in prijaznih angelov pozdravil mlade in stare po več slovenskih mestih. Od kod pravzaprav prihaja ta tradicija, kaj simbolizira, v čem se Miklavž, Božiček in Dedek Mraz razlikujejo med seboj in kaj jih druži?
Več videovsebin
- 02:13Iz 24UR ZVEČER: Prihod svetega Miklavža
- 10:35Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z etnologom
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.