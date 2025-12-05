Po čem se Miklavž, Božiček in Dedek Mraz razlikujejo?

December je že v polnem zagonu, z njim pa tudi praznično dogajanje, ki si ga težko predstavljamo brez treh dobrih mož. Miklavž bo otroke obiskal že nocoj. Še prej pa je v spremstvu strašljivih parkljev in prijaznih angelov pozdravil mlade in stare po več slovenskih mestih. Od kod pravzaprav prihaja ta tradicija, kaj simbolizira, v čem se Miklavž, Božiček in Dedek Mraz razlikujejo med seboj in kaj jih druži?