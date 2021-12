Po cerkvah pripravljajo polnočnice, slovesno tudi v Vatikanu

Božič velja za drugi največji krščanski praznik takoj za veliko nočjo. Z njim kristjani obeležujejo rojstvo ustanovitelja Jezusa Kristusa, pri čemer se opirajo na Sveto pismo. Slednje opisuje, da se je Jezus rodil v majhnem mestu Betlehem tesarju Jožefu in njegovi ženi Mariji.

Po zapisu je Marija rojeno dete povila in položila v jasli hleva, kjer so ga obiskovali tisti, ki so verjeli, da se je rodil odrešenik. Motiv deteta v jaslih hleva je tudi osrednji motiv jaslic, ki jih običajno na predvečer božiča postavijo verniki kot osrednji zunanji motiv praznovanja. Z notranjega oziroma duhovnega vidika pa božič predstavlja praznik upanja in praznik, ko se je Bog s svojim rojstvom približal človeku, pravi novomeški škof Andrej Saje. Praznik je tudi priložnost za poglobitev vere, dobra dela in krepitev medosebnih odnosov.

Kristjani božič obhajajo 25. decembra, ki je v Sloveniji od leta 1991 tudi dela prost dan, a to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov, med drugim verniki Srbske pravoslavne cerkve, ki uporabljajo drugačen koledar, božič praznujejo 7. januarja.

V katoliških cerkvah bodo danes, na predvečer praznika, potekale polnočne maše, v soboto dopoldne pa še božične maše. V Evangeličanski cerkvi bodo imeli osrednje božično bogoslužje v soboto dopoldne.

Maše bodo potekale pod nekoliko milejšimi epidemiološkimi omejitvami kot lani, še vedno pa velja, da morajo verniki za obisk verskega obreda izpolnjevati pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran), imeti morajo zaščitno masko in upoštevati razdaljo metra in pol.

Papež Frančišek bo polnočno mašo daroval v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Začela se bo ob 19.30, dve uri prej kot običajno.