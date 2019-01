Po cesti Škofije - Koper domačini kmalu brez vinjete?

Deželni svet Furlanije-Julijske Krajine si želi, da bi bila obalna hitra cesta za domačine z obeh strani meje brezplačna. Pobuda ima že dolgo brado. A tokrat na italijanski strani niso sami. K pobudi so ločeno pristopili tudi istrski poslanci, ki vidijo razloge za tak korak tudi drugje. Kaj na to pravi Dars in ali bo to sprožilo domino efekt podobnih zahtev po vsej državi?