Po četrtkovem hudem neurju ob meji z Italijo že dve novi močnejši nevihtni celici

Nad Slovenijo se trenutno nahajata dve manjši, a precej močni nevihtni celici. Ena v Posočju in druga na meji med Notranjsko in Primorsko, ki se pomikata proti vzhodu, poroča Meteoinfo.

Po več nevihtnih dneh stabilnega vremena tako še ne bo. Kot napovedujejo, bo danes in v soboto spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekatere so lahko tudi močnejše. Krajevne plohe in nevihte pa se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.

Naši obali se iznad morja hitro približuje močna nevihta

Zelo verjetni so močni sunki nevihtnega piša, lokalno pa tudi naliv in toča. Nevihta bo pot nadaljevala čez južni del Primorske in Notranjske proti Dolenjski, a bo na svoji poti predvidoma oslabela, poroča Meteoinfo.

Dan nam bo torej prinesel nove nevihte in neurja, ki lahko popoldne in zvečer preidejo celotno Slovenijo.

Tudi četrtek je prinesel nevihte, najhuje je bilo na Celjskem

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Novo mesto in Celje, kjer se je neurje najbolj razbesnelo, saj so po do sedaj zbranih podatkih zabeležili 261 od skupno 426 dogodkov.