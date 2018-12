Po Čudolandiji prebivalce na Obali zdaj razburja še 'Sarmalandija'

Po koprski Čudolandiji, ki je pred časom v javnosti dvigovala prah, prebivalce na Obali razburja 'Sarmalandija'. S tem imenom je neznanec opremil skulpturo, ki že nekaj dni stoji na krožišču nad Portorožem. Po odstranitvi napisa se je ob kipu, ki je med drugim delo akadamskega kiparja, pojavil še ogromen jedilni pribor. Nekateri krajani so široko polje interpretacij, ki jih sicer dopuščajo umetniška dela, v primeru nove portoroške pridobitve oplemenitili z dobršno mero šaljivosti in jo spremenili v ... sarmo.

Na krožišču nad Portorožem že več dni stoji skulptura, ki je na socialnem omrežju Facebook zaradi svoje nenavadne oblike postala tarča šaljivih in posmehljivih komentarjev tamkajšnjih prebivalcev. Za dodatno mero posmehljivih odzivov je poskrbel neznanec, ki je v skulpturi prepoznal sarmo – jed, ki je stalnica na naših jedilnikih predvsem po najdaljši noči v letu – in jo oplemenitil z napisom 'Sarmalandija' po vzoru Čudolandije v neposredni soseščini ter tako poskrbel za nasmehe na obrazih krajanov.

Potem ko so napis odstranili, sta se čez noč ob skulpturi pojavila ogromna vilica in nož. "Dobro jutro pa dober tek. Samalandija vam ponuja še pribor, da se sarmo lažje poje," je novo dopolnitev pospremila ena izmed komentatork na Facebooku. Pod objavami fotografij in videoposnetkov so se prebivalci Portoroža obregnili tudi na podlago, na kateri skulptura stoji ter jo primerjali s sosedovo"preorano njivo".

V luči dejstva, da krožišča marsikje po državi predstavljajo aktivnosti ali kulturne in cvetlične presežke, pa je nek drugi komentator občinskim veljakom predlagal, da bi lahko namesto kipov, za katere nihče ne ve, kdo jih je naredil in čemu, postavili nekaj, kar dopolnjuje zgodbo njihovega kraja. "Kot se je pokazalo že večkrat do sedaj, imajo navadni ljudje več smisla za zgodbe, kot za to poklicani in plačani profesionalci. Sarmalandija je zakon! Že zato, ker opozarja na popolno anemičnost odločevalcev. /.../ In zgodil se je ljudski humor," je zapisal. Nekateri so celo izrazili razočaranje, da si te posebne ’inštalacije’ niso uspeli pravočasno ogledati v živo, saj so jo iz krožišča že pred njihovim prihodom odstranili.

