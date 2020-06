Po desetih urah razprave koalicija povozila vse sklepe opozicije

Kar deset ur je trajala razprava dveh parlamentarnih odborov, na katerih so obravnavali sklepe opozicijskih poslanskih skupin glede spremnega dopisa zunanjega ministra Anžeta Logarja poročilu Bruslju o stanju v pravosodju. Po pričakovanjih sta odbora vse sklepe opozicije zavrnila in podprla sklepe vladne koalicije, tudi z obsodbo pisma evropskih poslancev LMŠ.

Odbora DZ za zunanjo politiko in za zadeve EU sta po skoraj deseturni razpravi na skupni nujni seji danes zavrnila vse štiri sklepe opozicijskih poslanskih skupin glede spremnega dopisa zunanjega ministraAnžeta Logarjaporočilu Bruslju o stanju v pravosodju. Podprla pa sta sklepa vladne koalicije, tudi z obsodbo pisma evropskih poslancev LMŠ. Odbora sta podprla sklepa poslanskih skupin vladnih SDS, SMC, Desus in NSi - z devetimi glasovi za in 7 proti v odboru za zadeve EU ter 12 glasovi za proti 6 v odboru za zunanjo politiko (OZP).

V prvem sklepu odbora menita, da je javno pismo, ki sta ga 12. maja 2020 na Evropsko komisijo v zvezi s poročilom o vladavini prava in stanju v pravosodju naslovila evropska poslanca LMŠ izrazito pristransko in politično motiviran dokument, ki je namenjen spodkopavanju ugleda Slovenije in je v neskladju z deklaracijo o zunanji politiki Slovenije.

icon-expand Minister Logar je ocenil, da je razprava pokazala, da njegov spremni dopis poročilu ni sporen. FOTO: Miro Majcen

Gre za pismo, ki sta ga evropska poslancaIrena Joveva inKlemen Grošeljnaslovila na evropska komisarja Didierja Reyndersa in Vero Jourovov zvezi s spremnim dopisom ministra Logarja poročilu o stanju v pravosodju. V njem sta med drugim zapisala, da dopis vsebuje zavajajoče navedbe in stališča stranke SDS. V drugem sklepu pa odbora pozivata, da se v luči pandemije covida-19 in v nuji po tvornem sodelovanju v času priprav na predsedovanje EU v drugi polovici 2021 preseže delitev opozicija-pozicija z aktivnim zavzemanjem za tvorno sodelovanje na področju evropskih in zunanjih zadev. Poslanci pa so zavrnili vse štiri predloge sklepov opozicijskih poslanskih skupin Levice, SD, LMŠ in SAB, na zahtevo katerih je bila sklicana nujna seja, ki je trajala vso noč do zgodnjih jutranjih ur. V njih so med drugim spremni dopis ministra Logarja označili kot pristranski in politično motiviran dokument, ki pomeni spodkopavanje pravne države in posega v neodvisnost sodstva v Sloveniji. Pozvali naj bi tudi vlado, da spremni dopis umakne in se Evropski komisiji opraviči. Vse štiri sklepe so v odboru za zadeve EU zavrnili z devetimi glasovi proti sedmim; v OZP pa z 11 proti sedmim.

V razpravi so poslanci SDS trdili, da poslanci levice niso pojasnili, kaj je minister storil narobe ter da sta ugled države blatila omenjena evropska poslanca in ne minister. PoslankaEva Irgl (SDS) je ocenila, da je namen seje napad na ministra Logarja in ne izboljšanje stanja v pravosodju ali varovanje ugleda Slovenije. Ocenila je, da je minister v dopisu predstavil realna dejstva. Branko Grims (SDS) je opozicijske stranke obtožil, da imajo dvojna merila, pri tem pa izpostavil "peticijo 571", ki je bila poslana v tujino in je po njegovih besedah pomenila blatenje Slovenije. Gre za peticijo iz leta 2008, da tedanja prva vlada pod vodstvom Janeza Janše izvaja pritisk na medijsko svobodo v Sloveniji. Grims je zavrnil kritike glede približevanja višegrajske skupine, ker da je neločljiv del Evrope, "levičarje" pa obtožil, da njihova politika temelji na predsodkih do Janše, madžarskega premierja Viktorja Orbana in Poljakov. Predstavnik sovlagateljev zahteve Matej T. Vatovec (Levica) je opozoril, da se minister v nastopu na seji v sredo ni odzval na kritike zaradi neodziva MZZ na Orbanovo slikanje ob zemljevidu Velike Madžarske. Opozoril je, da gre za kontinuirano dejanje Madžarske - ki so ga storili tudi predstavniki Fidesza in dvakrat madžarska veleposlanica v Sloveniji - in ki ga suverena država ne bi smela tolerirati. Logar je po koncu razprave odgovoril, da je to komentiral že v OZP, dvakrat pa na poslanska vprašanja. Izpostavil je, da je sodelovanje z višegrajsko skupino zapisano tudi v strategiji zunanje politike.



Andrej Rajh(SAB) je izrazil zgroženost nad tekom razprave, sicer pa Logarja kritiziral, ker si je vzel pravico komentirati medresorsko usklajeno poročilo. Opozicijski poslanci so tudi izpostavili, da dopis ministra ne more biti osebno pismo, saj kot zunanji minister predstavlja stališča države. Jožef Horvat(NSi) je ocenil, da je dopis ministra "stvar olike v mednarodni politiki" ter da v njem samo dodatno opozarja na probleme pravosodja. Glede razprave o Madžarski pa je menil, da se z njo poslanci sramotijo ter izpostavil potrebo po sožitju obeh narodov v Prekmurju in Porabju.

Zoper ministra Logarja so ssredi maja vložili kazensko ovadbo v krajevni organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Savsko naselje. Kot pravijo, je z depešo s spremnim dopisom o pravosodju, ki jo je poslal v Bruselj, osramotil naš narod. Še najbolj jih je zmotilo primerjanje rdeče zvezde s totalitarnim simbolom.

Več poslancev opozicije je tudi opozorilo na pozno uro sklica skupne seje, ki se je začela v sredo ob 19. uri. Marko Koprivc (SD) je tako menil, da s tem skušajo utišati poslance, kar pa jim ne bo uspelo. Jerca Korče (LMŠ) je opozorila, da so se koalicijske stranke"potegnile nazaj"pri distanciranju od Logarjevega dopisa. Tudi ona je, tako kot njen strankarski kolega Nik Prebil, opozorila, da dopis ne more biti osebno mnenje ministra ter da sta se evropska poslanca Grošelj in Joveva samo odzvala na ta njegov dopis.