Po desetletjih zastoja veliki premiki v slovenski infrastrukturi

Slovenija je preteklo desetletje večino svojih vlaganj usmerila v cestno omrežje, predvsem v gradnjo avtocestnega križa. Železnice so bile investicijsko zanemarjene in s tem nekonkurenčne cestnemu prevozu. Po letu 2011 so bile razmere za železnice nekoliko boljše, a so se zaradi gospodarske krize sredstva za investicije v celotno infrastrukturo od leta 2008 do 2012 spet zmanjševala. Sledila so leta zastoja in pozivov k večjim vlaganjem, a se zadeve kar niso premaknile z mrtve točke. Nastal je občutek, da se v Sloveniji na tem področju ne da nič premakniti. Spomnimo se samo sage z drugim tirom in neštetih zapletov pri umeščanju tretje razvojne osi.

Začetek preporoda slovenske infrastrukture

Zato je kar težko verjeti, da se je v zadnjih dveh letih vse tako hitro premaknilo in ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu je kar težko slediti po vseh gradbiščih, ki so se odprla. Tako smo priča začetku gradnje drugega tira, tretje razvojne osi in številnih drugih prometnih povezav. Cestni zastoji se zmanjšujejo, vlada pa je zagotovila rekorden proračun za infrastrukturo – blizu milijarde evrov.

V stranki NSi, iz katere prihaja Vrtovec, infrastrukturi namenjajo posebno pozornost, saj sodobno infrastrukturo vidijo kot hrbtenico gospodarskega in turističnega razvoja Slovenije, zato so pripravili seznam ključnih projektov na tem področju do leta 2026.

Sprejeta je bila Vizija razvoja slovenskega železniškega omrežja 2050+, ki bo v prihodnjih letih omogočila preboj na področju železniške infrastrukture.

Veliko pozornosti namenjajo javnemu potniškemu prometu, ki mora postati učinkovita, hitra in udobna alternativa prevozu z avtomobilom. Med ukrepi so tudi cenejše vikend vozovnice v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu ter uvedba brezplačnih vozovnic za upokojence, invalide in vojne veterane v medkrajevnem javnem potniškem prometu in v mestnem prometu Ljubljane in Maribora.