Po desetletju agonije: V Dravogradu končno dovolj zdravnikov

Deloma je bilo tako tudi v Dravogradu, kjer je danes vodstvo Zdravstvenega doma (ZD) Dravograd z županom Občine Dravograd Antonom Preksavcem sporočilo, da se razmere naposled izboljšujejo. Občina je lani uspešno podelila koncesiji dvema zdravnicama družinske medicine, ki od oktobra lani delujeta v prostorih zunaj zdravstvenega doma, in sicer v centru Dravograda.

Na Koroškem zdravstveni domovi in občine že vrsto let opozarjajo na pomanjkanje družinskih zdravnikov. Rešitve iščejo na različne načine, občine s štipendiranjem in z razpisovanjem koncesij, zdravstveni domovi pa tudi z iskanjem družinskih zdravnikov v tujini. Ob tem je v zadnjih letih tudi več primerov, ko se družinski zdravniki znotraj regije odločijo za prehod iz enega v drug zdravstveni zavod ali občino v regiji.

Od dveh zdravnic, ki začenjata z vpisovanjem pacientov v ZD Dravograd oktobra letos, pa je ena že doslej bila zaposlena v ZD kot specializantka in specializacijo v teh dneh zaključuje, druga pa je v Dravograd prišla iz drugega zdravstvenega zavoda.

Še ena družinska zdravnica je trenutno na porodniškem dopustu in ko se bo vrnila, bo v Dravogradu delovalo pet družinskih zdravnic. Hkrati imajo v ZD tudi pediatrinjo in štiri zobozdravnice, v prostorih ZD se izvaja tudi ginekološka dejavnost.

V ambulanti za neopredeljene v ZD trenutno obravnavajo 1280 oseb, ki se bodo tako lahko od oktobra dalje vpisovale pri izbrani zdravnici. Ambulanto za neopredeljene, ki trenutno deluje vsak dan in predvsem s pomočjo zdravnikov na podjemnih pogodbah, pa bodo predvidoma z novembrom ukinili, je danes povedala od januarja letos v. d. direktorice ZD Dravograd Barbara Turičnik Hudernik.

"Mest je dovolj, vsi se lahko vpišejo," je glede prostih mest pri novih zdravnicah dejala Turičnik Hudernik. V. d. pomočnice direktorja Lea Rebernik pa je ob tem vse pozvala k strpnosti, ob tem pa zagotovila, da so zaposleni v ZD pripravljeni na postopke opredeljevanja novih pacientov.

Zadovoljstvo, da so se po desetletju "agonije" razmere glede zagotavljanja družinskih zdravnikov v Dravogradu uredile, je na današnji novinarski konferenci izrazil župan Preksavec. Ocenil je, da je to rezultat dolgotrajnega dela občinske uprave in vodstva zdravstvenega doma. Hkrati je kot privlačno za prihode novih zdravnikov izpostavil majhnost zdravstvenega zavoda in dobre odnose v njem.

Napovedal je še, da se obeta obnova in nadgradnja stavbe ZD Dravograd. Idejna zasnova za projekt je pripravljena, na eni od prihodnjih sej bo predstavljena občinskemu svetu. Nato bo občina s pripravljeno dokumentacijo čakala na primerne razpise za sofinanciranje projekta.