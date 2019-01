Po desetletju spet invazija pinož

Kot so sporočili iz društva, so v zadnjih dveh tednih na društveni telefon dobili več klicev prebivalcev Zasavja, ki so jih obvestili o pojavljanju velikega števila ptic, ki še posebno v jutranjem in poznopopoldanskem času s svojim preletom zatemnijo nebo. Po pogovoru s klicatelji ter ogledu fotografij in video posnetkov so ugotovili, da gre za ogromno, več kot milijonsko jato pinož.