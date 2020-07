Po deseturni razpravi glasovali za zadostno financiranje RTV in STA

V SAB, Levici, LMŠ in SD so zahtevo za sklic nujne seje odbora vložili, ker z zaskrbljenostjo spremljajo medijsko poročanje o nastajanju osnutka sprememb zakona o Radioteleviziji (RTV) Slovenija, ki ga v "tajnosti" in očitni naglici pripravlja vlada.

Največje pasti nove medijske zakonodaje, ki jo predlaga Janševa vlada:

Po novem bi vsak operater (to so A1, Telemach, T2 in Telekom) državi plačal za vsakega naročnika 3,5 evra, kar pomeni dobrih 40 milijonov evrov letno. Ta znesek bodo operaterji verjetno prevalili na naše položnice. Država pa bi tako zbrala več kot 25 milijonov v posebnem skladu za televizijsko produkcijo. Najbolj sporno pa je, da bi ta sredstva delil kulturni minister. Dostop do denarja bi imeli mediji, ki so nepridobitni in imajo dovolj visoko gledanost po merilih, ki so sicer nizko postavljena. Strokovnjaki opozarjajo, da bi, če bi dobila ta status, pogoje za dostop do tega 25-milijonskega sklada izpolnila predvsem SDS naklonjena Nova24TV. Kar bi lahko predstavljalo velik konflikt interesov. Ob ustanovitvi so bili namreč med delničarji in člani upravnega odbora (poleg Janše) tudi trenutni ministri Logar, Šircelj in Hojs, pa poslanci Grims, Irgl, Breznik, Pogačnik, Škrinjar in Jeraj.

Paket sprememb bi na kolena spravil tudi največjo radijsko mrežo Radio 1 z Denisom Avdićem in Deželakom junakom na čelu. Radijske mreže bi namreč ukinili in vse skupaj vrnili v leto 2006, ko Radia 1 še ni bilo. Ogromne finančne posledice pa bodo za javno televizijo in radio. Vzeli bi jim osem odstotkov oziroma skoraj osem milijonov evrov. Manjši del bi razdelili Slovenski tiskovni agenciji, večji del pa drugim. Za primerjavo – osem milijonov da RTV za vseh svojih sedem radijskih postaj, med njimi so Prvi program, Val 202 in Ars.