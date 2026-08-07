Plohe in nevihte bodo zajele večji del države

Po še ne povsem preverjenih podatkih je Arso tudi v četrtek na sedmih meteoroloških postajah izmeril nove absolutne temperaturne rekorde. Rekordne avgustovske temperature so Bilje 39,5 stopinje, Dolenje pri Ajdovščini 39,4, Vedrijan 38,9, Godnje 38,7, Tolmin-Volče 38,4, Ilirska Bistrica 37,9, Tatre 36, Breginj 35,4, Zadlog 34,3 in Krn 33,4 stopinje Celzija. Pri tem so v Biljah, Vedrijanu, Godnjah, Ilirski Bistrici, Tatrah, Breginju in Krnu to tudi absolutni temperaturni rekordi, so objavili na družbenem omrežju Facebook. Danes pa kratek predah od temperaturnih rekordov.

Nevihte že na Primorskem

V okolici Sežane in Pivke sta popoldne nastali nevihti z močnim nalivom. Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah samo še stopnjevala. Plohe in nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije. Krajevno bodo možni nalivi, napoveduje Arso.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, opozarja Arso. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Arso je zato stopnjo opozorila zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja z najvišje, rdeče, znižal na oranžno. Rdeče obarvana ostaja le Primorska. Sušne razmere bodo medtem po vsej državi vztrajale še vsaj devet dni.

Oranžno opozorilo Arsa FOTO: Arso

V soboto bodo najnižje jutranje temperature od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.

Popoldne lahko pričakujemo zelo visoko gostoto prometa, ki jo napovedujejo tudi skozi celoten vikend. FOTO: Miro Majcen

V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte, še napoveduje Arso.

'Vroče' tudi na cestah