Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Plohe in nevihte bodo zajele večji del države

Ljubljana, 07. 08. 2026 06.11 pred dvema dnevoma 2 min branja 52

Avtor:
STA Ne.M. +1
Nevihta v Ljubljani

Po rekordno dolgem vročinskem valu le kratkotrajna ohladitev. V okolici Sežane in Pivke sta popoldne že nastali nevihti z močnim nalivom, drugje pa naj bi nekaj dežja dočakali ponoči. Po napovedih Arsa so na severu Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nato razširile nad osrednje in deloma južne kraje ter do jutra večinoma ponehale.

Po še ne povsem preverjenih podatkih je Arso tudi v četrtek na sedmih meteoroloških postajah izmeril nove absolutne temperaturne rekorde. Rekordne avgustovske temperature so Bilje 39,5 stopinje, Dolenje pri Ajdovščini 39,4, Vedrijan 38,9, Godnje 38,7, Tolmin-Volče 38,4, Ilirska Bistrica 37,9, Tatre 36, Breginj 35,4, Zadlog 34,3 in Krn 33,4 stopinje Celzija. Pri tem so v Biljah, Vedrijanu, Godnjah, Ilirski Bistrici, Tatrah, Breginju in Krnu to tudi absolutni temperaturni rekordi, so objavili na družbenem omrežju Facebook. Danes pa kratek predah od temperaturnih rekordov.

Nevihte že na Primorskem

V okolici Sežane in Pivke sta popoldne nastali nevihti z močnim nalivom. Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah samo še stopnjevala. Plohe in nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije. Krajevno bodo možni nalivi, napoveduje Arso. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, opozarja Arso.

Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

 Arso je zato stopnjo opozorila zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja z najvišje, rdeče, znižal na oranžno. Rdeče obarvana ostaja le Primorska. Sušne razmere bodo medtem po vsej državi vztrajale še vsaj devet dni.

Oranžno opozorilo Arsa
Oranžno opozorilo Arsa
FOTO: Arso

V soboto bodo najnižje jutranje temperature od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.

Popoldne lahko pričakujemo zelo visoko gostoto prometa, ki jo napovedujejo tudi skozi celoten vikend.
Popoldne lahko pričakujemo zelo visoko gostoto prometa, ki jo napovedujejo tudi skozi celoten vikend.
FOTO: Miro Majcen

V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte, še napoveduje Arso.

'Vroče' tudi na cestah

Visoke temperature bodo zaznamovale tudi še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne prometnoinformacijski center pričakuje zelo visoko gostoto prometa, ki jo napovedujejo tudi skozi celoten konec tedna.

Voznikom zato priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spočiti in z večjo količino vode. Sproti naj spremljajo prometne informacije in upoštevajo prometno signalizacijo, saj ponekod na cestah potekajo vzdrževalna dela.

vreme opozorilo promet
24ur.com Zvečer še možni nalivi, nato prihaja razjasnitev
24ur.com Močan padavinski sistem s silovitimi nalivi se pomika čez državo
24ur.com V večjem delu Slovenije ozračje nestabilno, možni so nalivi s točo
24ur.com Sreda vremensko najbolj nestabilen dan tega tedna
24ur.com Na Dolenjskem popoldne klestila toča, zvečer huda ura tudi na Gorenjskem
24ur.com Državo zajela močno deževje in veter, ponekod tudi toča
24ur.com Nevihte na Primorskem in Notranjskem, zvečer bo ponekod še grmelo
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI52

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Medo888
07. 08. 2026 21.58
Cuvajte vodo , tujci pri nas po kampih tuširajo voda teče otroc ne zapirajo pip , dejmo paziti na našo vodo
Odgovori
+1
1 0
Rock8
07. 08. 2026 21.52
Tle ni nč zajel
Odgovori
0 0
kala 09
07. 08. 2026 20.48
Pri meni bo danes toča,,ko pridem domov.
Odgovori
+2
3 1
jedupančpil
07. 08. 2026 21.56
prsut in malvazija? :)
Odgovori
0 0
periot22
07. 08. 2026 20.09
Vedeževalci v prazno!
Odgovori
+5
6 1
Pinokio
07. 08. 2026 20.06
Ne vem in ne razumem, če ne verjamete vremenskim napovedim, zakaj jih sploh gledate ali poslušate. Nabavite si inštrumente in boste lahko vsak dan zadovoljni, polni zanosa, ker veste za vsako uro kakšno bo vreme okoli vaše lokacije.
Odgovori
+1
2 1
proofreader
07. 08. 2026 19.31
ARSO pravi, da samo oni lahko objavljajo opozorila. Potem pa se zmotijo.
Odgovori
+6
8 2
proofreader
07. 08. 2026 19.28
Večer je že, pa še niti kapljice.
Odgovori
+10
12 2
Pinokio
07. 08. 2026 20.04
V večjem delu ne, ponekod pa dežuje. Ni cela Slovenija okoli ene hiše ali enega dvorišča.
Odgovori
-1
3 4
Gagg
07. 08. 2026 19.22
upam da trajajo te "plohe" cel teden...pa ne bodo, eh
Odgovori
+3
5 2
Eksiflajs96
07. 08. 2026 19.17
Vev teden napovedujete dez pa nikjer ne duha ne sluha od njega.. se nasa stara mama je vedla na pamet bolj sigurn kdaj bo dz kdaj ne
Odgovori
+0
5 5
Rožle Patriot
07. 08. 2026 19.16
Mi imamo vse plohe, že zložene na podstrehi ... !!!
Odgovori
+10
12 2
proofreader
07. 08. 2026 19.29
Dobra.
Odgovori
+7
8 1
štajerc65
07. 08. 2026 19.10
Kje je dež ki ste ga tako napovedovali? Na Štajerskem zaenkrat niti kaplje.
Odgovori
+2
6 4
Lujzek Biber
07. 08. 2026 19.17
Pada
Odgovori
-3
1 4
MESE?AR
07. 08. 2026 19.56
Ne sodi dneva pred večerom !
Odgovori
0 0
Lujzek Biber
07. 08. 2026 19.05
Smo zrihtal
Odgovori
-2
0 2
Rožle Patriot
07. 08. 2026 19.03
Prvi damec se je očitno prevažal v prtljažniku zadaj ... .. Vprašanje je, koliko je šele ta polomljen .. ga je kdo sploh že videl ..???
Odgovori
+10
10 0
dark Cat
07. 08. 2026 18.53
Plohe in nevihte bodo zajele večji del države......septembra
Odgovori
+6
8 2
štajerc65
07. 08. 2026 19.10
Bolj oktobra se mi zdi.
Odgovori
+1
4 3
landrick landrick
07. 08. 2026 18.49
Napoved arsa da bodo padavine, istočasno pogledaš na sredi vreme po urah v določenem kraju, pa so narisani sončki, luna, mali oblački...vse, samo dež ne! Kdo ma tu ljudi za norce?
Odgovori
+6
8 2
dark Cat
07. 08. 2026 18.42
Nic od nic neu
Odgovori
+9
10 1
čevapgpt
07. 08. 2026 18.38
prazne obljube.
Odgovori
+4
5 1
kivzfccz
07. 08. 2026 18.20
če bi bil doktor na vladi bi zrihtal dež in ohladitve. Tako pa imamo sušo.
Odgovori
+3
5 2
Watcherman
07. 08. 2026 18.19
Vreme je vedno pravilno napovedano samo vi imate neko svojo domišljavo moteno psihologijo o vremenu.
Odgovori
-2
5 7
MESE?AR
07. 08. 2026 19.57
Sedi pet !
Odgovori
+1
1 0
okioki
07. 08. 2026 18.19
Ne bo dežja,to je samo lapanje v prazno.
Odgovori
+1
5 4
Watcherman
07. 08. 2026 18.25
To pa ti ne moreš vedeti nisi strokovnjak za vreme si samo domišljav.Lp
Odgovori
-4
3 7
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897