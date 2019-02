Po obilnih padavinah sledi nekaj suhih dni, obisk gora se odsvetuje

V soboto zvečer se je nad zahodno polovico države vzpostavil nov pas z obilnimi padavinami in celo nevihtami. Največ dežja je v noči na nedeljo padlo na Ilirskobistriškem, okoli 80 litrov na kvadratni meter. Skupno je v tem poslabšanju največ padavin dobilo Posočje, in sicer tudi nad 300 litrov na kvadratni meter. Medtem je bilo na vzhodu države dežja zelo malo, marsikje na Štajerskem in v Prekmurju le nekaj kapelj.

Po podatkih hidrološkega oddelka Agencije za okolje trenutno opozorilni pretok presegajo in poplavljajo številni vodotoki v osrednji in južni Sloveniji, a večina od teh le v manjšem obsegu. Izjema sta reki Vipava in Reka. Vipava bo v srednjem in spodnjem toku postopoma naraščala še do popoldneva, nato pa začela upadati. Notranjska Reka poplavlja v širšem obsegu, vendar v zgornjem toku že upada, v srednjem in spodnjem toku je vrh dosegla v jutranjih urah. Ojezerila so se tudi nekatera kraška polja.