Po deževni noči prihaja razjasnitev, marsikje bo vetrovno

Po deževnem torku in prav taki noči na sredo se bo k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki nam bo do sobote prineslo sončno in ob popoldnevih tudi prijetno toplo vreme. Bo pa do noči na četrtek marsikje še vetrovno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih dosegala hitrost do sto kilometrov na uro.

Na vreme pri nas vpliva višinski vrtinec hladnega zraka, ki že vse od ponedeljkovega večera povzroča nastanek krajevnih padavin, predvsem ploh in tudi posameznih neviht. Včeraj čez dan in danes ponoči je predvsem v južni in osrednji Sloveniji nastalo tudi nekaj krajevno močnejših nalivov, na Primorskem pa je manjše težave povzročala burja, katere sunki so na izpostavljenih mestih presegali hitrost sto kilometrov na uro. Drugih posebnosti ali celo toče pri nas po pričakovanjih ni bilo.

Pred nami so sončni in postopno spet toplejši dnevi. FOTO: POP TV

Ne glede na hladnejši severovzhodni veter pri tleh je v preteklih dneh višje v ozračju pihal močan južni veter, ki nam je iznad največje puščave na svetu Sahare prinesel tudi večjo količino puščavskega peska. Tega so padavine skupaj s cvetnim prahom izpirale iz ozračja, kar je snežno površino v gorah iz bele spremenilo v rjavo barvo. To je dobro vidno tudi na spletni kameri s Kredarice, kjer je v zadnjih 30 dneh skopnelo več kot meter snega.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pričakovati je, da se bo snežna odeja v prihodnjih dneh še hitreje talila, umazan sneg namreč vpije precej več sončne energije kot čist. Kljub temu je manjša količina puščavskega prahu vedno dobrodošla, saj vsebuje elemente, ki so odlično mineralno gnojilo za rastline. Med njimi sta še posebej pomembna fosfor in kalij. Rastline, ki jim primanjkuje fosforja, zakasnijo v rasti ter pri tvorbi cvetov in semen, kalij pa vpliva na ravnovesje vode v rastlini, saj veča osmotski pritisk. To pomeni, da je rastlina sposobna sprejeti in zadrževati večje količine vode. Rastline, ki jim primanjkuje kalija, so občutljivejše na bolezni in škodljivce.

Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh? Višinski ciklon, ki je bil vzrok za spremenljivo vreme v zadnjih dneh, se bo danes pomaknil proti vzhodu in postopno izgubil vpliv na vreme pri nas. Nad naše kraje se bo širilo območje visokega zračnega tlaka, ki nam bo od današnjega popoldneva prinašalo sončno in prijetno toplo vreme. Tako bo ostalo do vključno sobote, v noči na nedeljo pa nas bo prešla nova hladna fronta. Krajevne padavine, ki se trenutno še pojavljajo po Sloveniji, bodo najpozneje do sredine dneva povsod ponehale. Popoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo, najpozneje, šele proti večeru, na Dolenjskem in v Beli krajini. Vetrovno bo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja, katere sunki bodo na najbolj izpostavljenih mestih v Vipavski dolini in na Ilirskobistriškem še dosegali hitrost okoli sto kilometrov na uro. Kljub hladnemu vetru bodo popoldanske temperature kar visoke. V večjem delu Slovenije bomo izmerili od 19 do 22, na Goriškem in ob morju okoli 25 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za današnje popoldne FOTO: POP TV

Četrtek bo sončen, nekaj oblakov bo popoldne le v severni Sloveniji. Še bo pihal severovzhodni veter, ki bo najizrazitejši na Štajerskem in v Prekmurju. Do večera bo veter oslabel, povsem polegel pa se bo šele v noči na petek. Zjutraj bo okoli 10 stopinj, popoldne pa se bo v večjem delu Slovenije ogrelo do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za jutrišnje popoldne FOTO: POP TV