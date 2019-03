Po dobrem mesecu od požara znova odprti prostori oddelka za zdravstveno nego

Po dobrem mesecu dni, ko je v eni od bolniških sob na oddelku za zdravstveno nego in oskrbo izbruhnil požar, v katerem sta umrli dve osebi, z današnjim dnem v Splošni bolnišnici Jesenice znova odpirajo vrata oddelka za zdravstveno nego in oskrbo. Na oddelku sprejemajo bolnike, ki potrebujejo podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo, in bolnike, katerih odpust iz bolnišnice ni mogoč.

Kot so sporočili iz jeseniške bolnišnice, je prenovljen in pripravljen za oskrbo bolnikov celoten oddelek, razen bolniške sobe, kjer je izbruhnil požar. "Veseli smo, da so dela na oddelku končana. Glede na prostorsko stisko v bolnišnici nam vsaka prosta postelja in s tem možnost namestitve bolnikov zelo veliko pomeni,"so zapisali.

Požar je izbruhnil 29. januarja okoli 15. ure v eni od bolniških sob v tretjem nadstropju bolnišnice. Dve osebi sta na kraju umrli, eno pa so s hudimi poškodbami s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Vsi trije so bili starejši moški in so bili v isti sobi na zdravljenju, so pojasnili gorenjski kriminalisti.

Skupno so evakuirali približno 50 bolnikov. 30 oseb so zdravstveno pregledali, med njimi poleg nekaterih obiskovalcev tudi zaposlene v bolnišnici in policiste.

Kot je znano, naj bi se dementni bolnik na oddelku za zdravstveno nego zažgal z vžigalicami, poleg njega je umrl še en bolnik v isti sobi.