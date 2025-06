Po dobrote za piknik se najbolj splača k temu trgovcu

OGLAS

Ali pripravljate piknik? Raziskali smo, pri katerem trgovcu se najbolj splača kupiti jedačo in pijačo.

Po hrano in pijačo k znanemu trgovcu

Že imate seznam hrane in pijače za piknik? Meso, zelenjavo, bombetke za hamburgerje, pijačo, sladoled in še mnogo drugih stvari, ki jih potrebujete za piknik ali vsak dan, po zelo ugodnih cenah dobite v Sparu. V to smo se prepričali tudi sami. Primerjali smo cene nekaterih izdelkov v Sparu ter cene primerljivih izdelkov drugih trgovcev* ter ugotovili, da se nakup v Sparu res splača.

Preverjena kakovost

Izdelki Sparove znamke S-BUDGET, ki jih je že več kot 540, navdušujejo s preverjeno kakovostjo po diskontnih cenah.** Vsem prehrambnim izdelkom S-BUDGET v Sparu v sodelovanju s priznanimi slovenskimi in tujimi inštituti preverjajo kakovost. Poleg tega kakovost redno preverjajo tudi njihovi dobavitelji v procesu proizvodnje. Veliko izdelkov S-BUDGET pa so strokovnjaki na Biotehniški fakulteti ocenili s senzorično oceno ODLIČNA KAKOVOST.

Kaj razkrivajo neodvisni popisi?

V Sparu se nakup izdelkov S-BUDGET, pa tudi izdelkov drugih znamk, vedno splača. Ali ste vedeli, da ima v Sparu v povprečju kar 93 % izdelkov nižjo ali enako redno ceno kot primerljivi izdelki v Mercatorju in Tušu? To dokazujejo neodvisni popisi cen skoraj 9.000 izdelkov v 40 zaporednih mesecih.*** Vse izdelke iz aprilskega popisa cen si oglejte tukaj. Rezultate popisov vseh 40 mesecev pa poiščite tukaj.

V Sparu prišparate vsak dan

Spar je 1. v akcijah in promocijah.**** V Sparu je vsak dan v akciji več kot 3400 izdelkov, kar je več kot celoten asortiman diskontne trgovine. Izbirate lahko tudi med akcijskimi izdelki z oznako MEGA CENA ter med več kot 2400 izdelki priznanih znamk, ki jim v Sparu zagotavljajo nespremenjeno trajno znižano ceno 6 mesecev. Več kot 500 izdelkov priznanih znamk z oznako Redna cena - nikjer ceneje pa po redni ceni nikjer v Sloveniji ne dobite ceneje kot v Sparu. V Sparu lahko vsak dan prišparate! Vsak dan so vam poleg ugodnih cen na voljo tudi številne ugodnosti. Med drugimi lahko od ponedeljka do četrtka unovčite kupon za 25 % popusta na en izdelek po lastni izbiri***** ter ob petkih in sobotah kupon za 10 % popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 €*****. Ostale ugodnosti preverite v Sparovih aktualnih letakih. Spar je z razlogom prva izbira za kakovost in prihranke, zato vam po nizke cene ni treba drugam.

