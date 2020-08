Po dolgi bolezni se je poslovil velenjski župan Bojan Kontič

Umrl je znani slovenski politik Bojan Kontič. Star je bil 59 let. Širši javnosti je bil znan kot poslanec DZ, sicer pa je več let vodil občino Velenje. Njegovo smrt so potrdili pri stranki SD, katere vidni član je bil.

Bojan Kontič se je poslovil po bolezni. FOTO: POP TV Bojan Kontič je politično kariero začel po tem, ko je bil nekaj časa zaposlen v velenjskem premogovniku. Leta 1996 je bil prvič izvoljen v Državni zbor. V letih 2008−2010 je bil vodja takrat največje poslanske skupine SD. Leta 2012 je postal podpredsednik stranke. Med letoma 1998 in 2010 je bil podžupan mestne občine Velenje, zdaj pa je bil že tretji mandat njen župan. Lani se je upokojil in funkcijo opravljal nepoklicno. Prav tako se je zadnje obdobje boril z boleznijo, ki je bila na koncu tudi premočna.