Po dolgi borbi za življenje je ostal brez obeh nog in prstov na rokah

Takoj so ga poslali na ljubljansko infekcijsko kliniko, kjer so ugotovili okužbo z bakterijo meningokok. A tega se Rotar ne spomni več. "Posledica te meningococemije je bila sepsa. In to tista najhujše oblike. To je bil septični šok, kar je najhujša stopnja z odpovedjo notranjih organov," pripoveduje.

Tri tedne je bil v komi, vrstili so se številni zapleti. "Prišlo je do tromboze, zamašitev ven, gangrene, zato so mi morali amputirati nogi in prste," pove.

Za sepso so najbolj ogroženi dojenčki, starejši, kronični bolniki. "Dejstvo je, da nam, kljub številnim učinkovitim protimikrobnim zdravilom in ostalim zdravilom ter opremi, še vedno umre veliko število bolnikov. Smrtnost zaradi sepse in septičnega šoka se giblje med 30 in 40 odstotki," pojasnjuje Matjaž Jereb z Infekcijske klinike na UKC Ljubljana.