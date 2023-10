Po dolgih letih čakanja bo Breginj dobil čistilno napravo

Čistilno napravo v Breginju težko čakajo že vrsto let, pravzaprav od rušilnega potresa leta 1976, ko so večino naselja zgradili na novo. Kobariški župan Marko Matajurc je ob tem za medije opozoril na pomen naprave: "V neposredni bližini je reka Bela, ki bo postala čistejša, neonesnažena. Bela se izliva v Nadižo, in če vemo, da je to v poletnem času velik počitniški prostor, je to zelo pomembno tudi z ekološkega vidika."

Ker si želijo, da bi bila tudi poraba energije čim manjša, bodo na čistilni napravi z 250 enotami prečiščevanja vgradili tudi sončno elektrarno, so še sporočili z občinske uprave. Obenem bo po napovedih župana potrebno urediti tudi celovito komunalno infrastrukturo Breginja. Občina bo tako v letih 2024 in 2025 nadaljevala aktivnostmi, da bi v doglednem času prišlo do komunalne ureditve v kraju, s katero so doslej ravno zaradi čakanja na čistilno napravo odlašali.

Vrednost celotnega projekta izgradnje čistilne naprave je 626.000 evrov, na razpisu Zeleni prehod – čisto in varno okolje, pa je občina zanj pridobila več kot polovico sredstev, 339.000 evrov. Sredstva za projekt so v občinskem proračunu rezervirana v letošnjem in prihodnjem letu.

V postopku javnega naročila je bilo kot izvajalec del izbrano podjetje Zidgrad iz Idrije. Predsednik uprave Rado Raspet je z županom Matajurcem že podpisal gradbeno pogodbo, zato bo izvajalec kmalu lahko začel pripravljalna gradbene dele. Predvidevajo, da se bodo dela na terenu začela v enem do dveh mesecih, dokončati pa jih morajo v prihodnjem letu.