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Slovenija

Po drami z oboroženim roparjem sledi celovita sanacija hiše v Uršnih selih

Uršna sela, 12. 08. 2026 19.30 pred 7 urami 1 min branja 4

Avtor:
Manca Turk
Uničenje v hiši v Uršnih selih

Po našem poročanju, da je stanovanjska hiša v Uršnih selih, kjer je oboroženi ropar stanovalca zadrževal kot talca, še vedno prerešetana z naboji in polna krvi, so se stvari vendarle začele premikati. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so potrdili, da bodo posledice policijske akcije odstranili, stanovanje pa v celoti počistili.

Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo celotno hišo očisitili do konca tega tedna, aktivirali pa bodo pristojne službe, saj gre za odpadke, ki ne sodijo med navadne kosovne odpadke. Torej s krvjo prepojeno pohištvo in ostanke nabojev.

Hišo bodo obnovile Slovenske železnice, saj z njo upravljajo. Na ministrstvo za notranje zadeve bodo vložile odškodninski zahtevek, po zaključku obnove pa jo bodo znova ponudile v najem svojim zaposlenim.

Kar zadeva opremo oziroma pohištvo: najemnika bosta sama poskrbela za odvoz poškodovanega pohištva. Pripada jima tudi odškodnina, morata pa vse poškodbe opreme dokazati.

Slovenske železnice jima za julij, avgust in september ne bodo zaračunale najemnine ali stroškov. Ker se bosta zaradi travme izselila, so jima ponudile tudi dve nadomestni stanovanji. Prav tako jima nadomesten dom išče socialna služba. Kot sta nam danes zatrdila, sta te možnosti zavrnila in že podpisala pogodbo za drugo stanovanje.

Uršna sela policijska akcija sanacija hiše kriminal

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KOMENTARJI4

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kolosej
12. 08. 2026 21.37
Obnovite hišo in jo oddajte ljudem, ki so se v 20 letih življenja v Sloveniji naučili jezika, sprejeli našo kulturo in običaje ipd... SŽ je državna firma ne bosanska ali kosovska!
Odgovori
0 0
Misika1967
12. 08. 2026 21.29
Kjenje bil toliko casa diamantni matoz???
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+0
1 1
čevapgpt
12. 08. 2026 20.57
dokler ni bilo v medijih so ga samo za kožico vlekli.
Odgovori
+1
3 2
a res1
12. 08. 2026 20.54
Vprašaj, če se nista oba od prej poznala...
Odgovori
+0
3 3
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