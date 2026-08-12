Po drami z oboroženim roparjem sledi celovita sanacija hiše v Uršnih selih

Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo celotno hišo očisitili do konca tega tedna, aktivirali pa bodo pristojne službe, saj gre za odpadke, ki ne sodijo med navadne kosovne odpadke. Torej s krvjo prepojeno pohištvo in ostanke nabojev.

Hišo bodo obnovile Slovenske železnice, saj z njo upravljajo. Na ministrstvo za notranje zadeve bodo vložile odškodninski zahtevek, po zaključku obnove pa jo bodo znova ponudile v najem svojim zaposlenim.

Kar zadeva opremo oziroma pohištvo: najemnika bosta sama poskrbela za odvoz poškodovanega pohištva. Pripada jima tudi odškodnina, morata pa vse poškodbe opreme dokazati.

Slovenske železnice jima za julij, avgust in september ne bodo zaračunale najemnine ali stroškov. Ker se bosta zaradi travme izselila, so jima ponudile tudi dve nadomestni stanovanji. Prav tako jima nadomesten dom išče socialna služba. Kot sta nam danes zatrdila, sta te možnosti zavrnila in že podpisala pogodbo za drugo stanovanje.