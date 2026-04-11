Po dražjem gorivu in gnojilih še suša: krompirja bo manj in po višjih cenah

Robert Golc s Spodnjega Brnika je s sinom dopoldne ravno sadil krompir. Kako sušno je te dni na Gorenjskem, je bilo jasno že ob predhodni obdelavi zemlje z vrtavkasto brano. "To prašenje je za ta letni čas izjemno nenavadno. Tako kot se sedaj že preveč drobna struktura dela, je ponavadi v sredini poletja, ko je že suša - v mesecu juliju oziroma v avgustu,", razmere opisuje pridelovalec krompirja in vodja oddelka za kmetijsko svetovanje KGZS Kranj Robert Golc.
V najbolj sušnih delih države trenutno primanjkuje od 40 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, tla je še dodatno izsušil nedavni veter. V torek sicer prihaja dež. "Glavnina bo padla na zahodu, tam se vseeno lahko pričakuje od 20 do 30 litrov dežja in seveda večji gradient potem proti vzhodu, kjer pa pričakujemo najmanj padavin,", napoveduje meteorolog na Arsu Anže Medved.
Na najbolj ogroženem delu torej še vedno kar velik vodni primanjkljaj. To pa pomeni zastanek v rasti že ob pomladanski setvi, posledice razloži Golc. "In ob geopolitičnih razmerah, ki nam na eni strani dražijo tako kmetijska goriva kot seveda mineralna gnojila, ob samem padcu pridelka govorimo o izredno težki sezoni, ki jo lahko že v tem trenutku skoraj napovedujemo za letošnje leto. To pomeni dražje cene, žal, na policah za potrošnika."
Še huje je bilo 2022
Postopki pridobivanja dovoljenj za gradnjo namakalnih sistemov pa medtem ostajajo prezapleteni oziroma predolgi, dodaja. Ne spomni se, da bi bilo aprila kdaj tako hudo. "Spomnimo se visokih temperatur, tudi do 30 stopinj Celzija ob koncu meseca marca, ampak pomanjkanje padavin v tem obdobju glede na dolgoletno povprečje, mislim, da je pa letos skoraj proti rekordu."
Bolj ekstremno je bilo denimo leta 2022, opominjajo na Arsu. "Praktično smo sušne razmere beležili že od zime, do takšnega časa in to sušno stanje se je potem samo še stopnjevalo, saj vemo v poletju 2022 res hud vročinski val in gozdni požari potem na Krasu,", pojasnjuje Medved.
Požarna ogroženost sicer zaenkrat še ni razglašena. "Kljub temu pa smo na Upravi za zaščito in reševanje za ta vikend v pripravljenost postavili našo letalsko enoto, kajti v zadnjih 14 dneh so se pojavili nekateri večji požari,", opozarja generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
Ljudi pa ob tem opominjajo: "Ni primerno za kurjenje v naravi, sploh ne na kmetijskih površinah, kar so ostale neke ustaljene prakse. In sploh ob takih vremenskih pogojih, ko je tudi prisoten veter." Saj lahko stvar hitro uide izpod nadzora, dodaja Behin, požar pa zajame tudi gozdove.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.