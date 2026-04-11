Po dražjem gorivu in gnojilih še suša: krompirja bo manj in po višjih cenah

Robert Golc s Spodnjega Brnika je s sinom dopoldne ravno sadil krompir. Kako sušno je te dni na Gorenjskem, je bilo jasno že ob predhodni obdelavi zemlje z vrtavkasto brano. "To prašenje je za ta letni čas izjemno nenavadno. Tako kot se sedaj že preveč drobna struktura dela, je ponavadi v sredini poletja, ko je že suša - v mesecu juliju oziroma v avgustu,", razmere opisuje pridelovalec krompirja in vodja oddelka za kmetijsko svetovanje KGZS Kranj Robert Golc. V najbolj sušnih delih države trenutno primanjkuje od 40 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, tla je še dodatno izsušil nedavni veter. V torek sicer prihaja dež. "Glavnina bo padla na zahodu, tam se vseeno lahko pričakuje od 20 do 30 litrov dežja in seveda večji gradient potem proti vzhodu, kjer pa pričakujemo najmanj padavin,", napoveduje meteorolog na Arsu Anže Medved.

Sušne razmere na Gorenjskem FOTO: 24UR

Na najbolj ogroženem delu torej še vedno kar velik vodni primanjkljaj. To pa pomeni zastanek v rasti že ob pomladanski setvi, posledice razloži Golc. "In ob geopolitičnih razmerah, ki nam na eni strani dražijo tako kmetijska goriva kot seveda mineralna gnojila, ob samem padcu pridelka govorimo o izredno težki sezoni, ki jo lahko že v tem trenutku skoraj napovedujemo za letošnje leto. To pomeni dražje cene, žal, na policah za potrošnika."

