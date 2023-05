Po drugem tiru leta 2026

Ministrica Bratuškova je poudarila, da bo projekt v celoti kljub podražitvi tretjega sklopa, predvsem na račun podražitev materialov, stal manj, kot so načrtovali leta 2019. "V letu 2019 ocenjena vrednost projekta je znašala 1,15 milijarde evrov, v danes potrjenem investicijskem programu pa znaša 1,109 milijarde evrov," je dejala.

Vlada nato marca upravi in nadzornikom 2TDK ni podelila razrešnice, saj je želela najprej razjasniti okoliščine v zvezi z odstopom od časovnice in investicijske vrednosti projekta. Sledila je razrešitev Hevke, nadzorniki pa so na čelo 2TDK postavili Mateja Oseta.

Podrobneje bo o novelaciji investicijskega programa vodstvo družbe 2TDK spregovorilo na petkovi novinarski konferenci.