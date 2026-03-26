Črna kronika

Po družinskem sporu, uboju in begu na Hrvaško zdaj v priporu v Sloveniji

STA L.M.
Prizorišče uboja

Hrvaška je Sloveniji predala 44-letnega Borislava Bojanića, osumljenega uboja svaka konec januarja na Bojancih pri Črnomlju. Osumljeni je od sredine marca v priporu v Novem mestu, so potrdili na novomeškem okrožnem sodišču.

Bojanić se je na Hrvaško zatekel po družinskem sporu, v katerem je bil ubit njegov svak iz BiH. Ubiti je bil z družino na obisku pri sestri, Bojanićevi ženi.

Za zdaj je znano, da se je usodnega dne nekaj po 16. uri Bojanić skupaj s prijatelji vrnil z lova. Ko so prijatelji odšli, je prišlo do družinskega prepira, po katerem se je osumljeni umaknil na počitek.

Okoli 20.30 naj bi prišel nazaj v dnevno sobo, kjer je prišlo do novega prepira. Med njim je odšel v zgornje prostore, sledil mu je sin, ki je slišal, da je oče vstavil naboje v nabojnik pištole. Ko je Bojanić prišel iz sobe, ga je sin hotel razorožiti, pri čemer je prišlo do prerivanja in strela v strop.

Pištola (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Sinu je na pomoč priskočil stric, Bojanićev svak. Prišlo je do prerivanja, med katerim naj bi 44-letni osumljenec sprožil dva strela. Eden je zadel svaka, ki je na kraju umrl.

Po streljanju je Bojanić čez bližnjo mejo pobegnil na Hrvaško, kjer so ga čez dva dni odkrili in aretirali hrvaški organi.

bibaleze
Portal
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Po tem posegu je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
cekin
Portal
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Ste pozorni na to, kar jeste? Ta kviz vas lahko preseneti
Ste pozorni na to, kar jeste? Ta kviz vas lahko preseneti
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
