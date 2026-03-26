Po družinskem sporu, uboju in begu na Hrvaško zdaj v priporu v Sloveniji

Bojanić se je na Hrvaško zatekel po družinskem sporu, v katerem je bil ubit njegov svak iz BiH. Ubiti je bil z družino na obisku pri sestri, Bojanićevi ženi.

Za zdaj je znano, da se je usodnega dne nekaj po 16. uri Bojanić skupaj s prijatelji vrnil z lova. Ko so prijatelji odšli, je prišlo do družinskega prepira, po katerem se je osumljeni umaknil na počitek.

Okoli 20.30 naj bi prišel nazaj v dnevno sobo, kjer je prišlo do novega prepira. Med njim je odšel v zgornje prostore, sledil mu je sin, ki je slišal, da je oče vstavil naboje v nabojnik pištole. Ko je Bojanić prišel iz sobe, ga je sin hotel razorožiti, pri čemer je prišlo do prerivanja in strela v strop.