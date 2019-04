Po družinskih zdravnikih na težave opozarjajo tudi pediatri

Ministrstvo za zdravje nadaljuje intenzivno iskanje rešitev za nakopičene težave v primarnem zdravstvu. Minister Aleš Šabeder se srečuje s pediatri, ki so podobno kot družinski zdravniki nezadovoljni z delovnimi pogoji. Na zdravniški zbornici pa bo danes prvi sestanek deležnikov o aneksu št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2019.

Zdravniška zbornica Slovenije letos vodi pogajanja o splošnem dogovoru, zato je tudi sklicateljica današnjega sestanka. Po njenih napovedih bodo med deležniki najprej potekala pogajanja, kjer bodo podali predloge in preverili, ali imajo tudi podporo. O neusklajenih vprašanjih pa bo potekala arbitraža na vladi, ki bo odločila in sprejela aneks št. 1.

Šabeder je v torek v nagovoru na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije napovedal sprejetje aneksa do konca maja.V njem bo po njegovih besedah določeno, da lahko zdravniki zavračajo nove bolnike, ko enkrat dosežejo 1895 glavarinskih količnikov, kar je meja, ki jo za leto 2019 določa podpisani sporazum o začasni prekinitvi stavke.

Pojasnil je, da so na ministrstvu v zvezi z aneksom pripravili tudi tri dopolnila: "Prvo predvideva uveljavitev državnega povprečja, drugo 80-odstotno financiranje novih timov družinske medicine v obdobju štirih let, tretje pa, da se novi timi ne štejejo v povprečje glavarinskih količnikov."

Iz koordinativnega telesa družinske medicine so pred dnevi sporočili, da z upoštevanjem normativa 1895 glavarinskih količnikov, kar je približno 1500 prebivalcev na enega zdravnika, ne bo noben zdravnik rešen 300 ali 400 bolnikov, kot se napačno sporoča javnosti: "In nikakor ne bo 325.000 ljudi nenadoma brez zdravnika, kot razlaga ZZZS."

Obenem so pojasnili, da bodo samo tisti zdravniki, ki na novo vstopajo v sistem, lahko prenehali opredeljevati pri normalnih številkah, letos pri 1895 glavarinskih količnikih. Ostali, ki v tem trenutku presegajo normativ, pa bodo še vedno obdržali vse svoje bolnike, imeli pa bodo možnost odklanjati nove opredeljene osebe in tako sčasoma uskladiti število teh z normativom.

Tudi pediatri s podobnimi težavami

Po vse glasnejših opozorilih družinskih zdravnikov so na težave pri svojem delu opozorili tudi primarni pediatri. V njihovi sekciji so nedavno pojasnili, da se tudi oni srečujejo z administrativnimi obremenitvami in neugodno starostno strukturo pediatrov ter nesorazmerno razporejenostjo pediatričnih programov po državi.

Na po njihovi oceni vse slabše razmere na področju primarne pediatrije so z odprtim pismom opozorili premierja Marjana Šarca in Šabedra ter ju pozvali k reševanju celotne primarne ravni zdravstva. Poudarili so, da pediatri zaradi nesorazmerne razporejenosti ponekod po državi skrbijo tudi za dvakrat več otrok kot v manj obremenjenih regijah.

Po navedbah predsednice sekcije za primarno pediatrijo Katje Dejak Gornik so najbolj prizadeta tista območja, kamor so se zaradi nižjih stroškov bivanja preselile mlade družine, temu pa ni sledilo načrtovanje zdravstvene službe z ustreznimi ukrepi. Med najbolj obremenjenimi je izpostavila Ravne na Koroškem, Šmarje pri Jelšah, Tržič in Ajdovščino.

V sekciji si želijo tudi spremembo poteka specializacije na način, da bi specializanti ves čas ohranjali stik s primarnim nivojem. Sistem specializacije je zdaj organiziran tako, da večina specializantov najprej kroži na primariju, nato pa na višjih nivojih, kjer se po izkušnjah Dejak Gornikove običajno tudi ustalijo in ostanejo.