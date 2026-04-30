Slovenija

Na predvečer praznika dela bodo po državi zagoreli kresovi

Ljubljana, 30. 04. 2026 08.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
S kresovanja na Rožniku

Na predvečer praznika dela se bodo nocoj po državi zvrstila številna kresovanja, med drugim tudi tradicionalno kresovanje na ljubljanskem Rožniku. Uprava za zaščito in reševanje je ob tem izdala napotke, kako pravilno kuriti kres v naravnem okolju. Pred nami je sicer sončen dan z najvišjimi temperaturami do 15 stopinj Celzija.

Letošnji praznik mineva v znamenju nove energetske krize in idej, ki rušijo socialno državo, poudarjajo sindikati.

"Letošnji praznik dela bomo zaznamovali v času, ko je na obzorju nova kriza, in sicer huda energetska kriza s kompleksnimi posledicami za ves svet, vključno z draginjo, naraščajočimi cenami različnih življenjskih potrebščin, inflacijo ipd., doma pa znova dobivajo velik zalet slaboumne ideje, kot so t. i. razvojna kapica in podobno, ki rušijo socialno državo in javno dobro nasploh," so v poslanici zapisali na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Letošnje sindikalno sporočilo ob prazniku dela je tako, da bodo tudi v teh zaostrenih razmerah delavstvu, mladim, starejšim in upokojencem enotno krili hrbet ter branili in širili socialno državo, njene pridobitve in javno dobro nasploh, so poudarili.

Kres na Rožniku bodo prižgali ob 22. uri

Na ZSSS ob tem vabijo na številna kresovanja, ki se bodo danes zvečer zvrstila po državi.

Slavnostni govorniki na Rožniku bodo predstavniki ZSSS, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in Pergama. Kres bodo prižgali ob 22. uri.

Sindikati vabijo na kresovanja med drugim še v Mariboru, Murski Soboti in Gornji Radgoni. Zabave ob kresu s koncerti in gostinsko ponudbo se obetajo še v številnih drugih krajih.

Na Rožniku bo, tako kot vsako leto, potekalo tradicionalno kresovanje.
FOTO: Luka Kotnik

Po jasnem, a mrzlem jutru se bo čez dan ogrelo na 15 stopinj Celzija. Vreme bo tako ugodno za kresovanja. Sončno in toplo vreme nas čaka tudi čez prvomajske praznike.

Napotki za varna kresovanja

Uprava za zaščito in reševanje poziva organizatorje k previdnosti pri kurjenju v naravnem okolju, še posebej ob vetru. Pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke.

Prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kurišča, če požarna straža ni zagotovljena, pa mora biti kurišče obdano z negorljivimi materiali, dodajajo na Policiji.

Ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižgati, če pa kres že gori, je treba kurjenje prekiniti. Po koncu je treba ogenj in žerjavico pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje na številko 112, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojno gasilsko enoto.

Na praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, v spopadu s policijo je bilo ubitih šest protestnikov.

Za mednarodni praznik ga je razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije. Na Slovenskem so ga začeli praznovati v začetku 20. stoletja, kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948.

