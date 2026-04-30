Na predvečer praznika dela bodo po državi zagoreli kresovi

Letošnji praznik mineva v znamenju nove energetske krize in idej, ki rušijo socialno državo, poudarjajo sindikati. "Letošnji praznik dela bomo zaznamovali v času, ko je na obzorju nova kriza, in sicer huda energetska kriza s kompleksnimi posledicami za ves svet, vključno z draginjo, naraščajočimi cenami različnih življenjskih potrebščin, inflacijo ipd., doma pa znova dobivajo velik zalet slaboumne ideje, kot so t. i. razvojna kapica in podobno, ki rušijo socialno državo in javno dobro nasploh," so v poslanici zapisali na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Letošnje sindikalno sporočilo ob prazniku dela je tako, da bodo tudi v teh zaostrenih razmerah delavstvu, mladim, starejšim in upokojencem enotno krili hrbet ter branili in širili socialno državo, njene pridobitve in javno dobro nasploh, so poudarili.

Kres na Rožniku bodo prižgali ob 22. uri

Na ZSSS ob tem vabijo na številna kresovanja, ki se bodo danes zvečer zvrstila po državi. Slavnostni govorniki na Rožniku bodo predstavniki ZSSS, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in Pergama. Kres bodo prižgali ob 22. uri. Sindikati vabijo na kresovanja med drugim še v Mariboru, Murski Soboti in Gornji Radgoni. Zabave ob kresu s koncerti in gostinsko ponudbo se obetajo še v številnih drugih krajih.

Na Rožniku bo, tako kot vsako leto, potekalo tradicionalno kresovanje.

Po jasnem, a mrzlem jutru se bo čez dan ogrelo na 15 stopinj Celzija. Vreme bo tako ugodno za kresovanja. Sončno in toplo vreme nas čaka tudi čez prvomajske praznike.

Napotki za varna kresovanja