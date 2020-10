Po državi izpad mobilnih in fiksnih storitev Telekoma Slovenije

Po državi je danes prišlo do izpada mobilnih in fiksnih storitev Telekoma Slovenije. Kot so sporočili iz družbe, težave že odpravljajo, za povzročene nevšečnosti pa se opravičujejo. Vzroka za izpad storitev v družbi ne navajajo.

Neuradno naj bi se izpad storitev zgodil zaradi popravil oddajnikov v Ajdovščini. Podjetje je svoje uporabnike sicer obvestilo, da "so zaradi vzdrževalnih del od 10. do 14. ure možne motnje v delovanju mobilnega omrežja Telekoma Slovenije na območju Planina pri Ajdovščini, Brje in Potoče pri Ajdovščini". Kasneje so poslali še eno obvestilo, v katerem so zapisali, da se motnje pojavljajo"na območju celotne Slovenije".