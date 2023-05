Na območju Maribora padala debela toča, uničenih več cest

Del države je zajelo neurje. Najmočnejše nevihte so bile na Štajerskem, začele so se severozahodno od Maribora in se razširile proti Mariboru ter severnem delu Slovenskih Goric. Nekaj nalivov je bilo tudi na območju Karavank, Davče, Ljubljane in Zasavja. Neurje na mariborskem območju je uničilo več cest.

Neurje z vetrom in točo, ki je danes popoldne zajelo del Mestne občine Maribor, je povzročilo precej škode. Meteorna voda je po navedbah poveljnika Gasilske brigade Maribor Primoža Osojnika zalila več kleti in cest, sprožilo se je več kot deset zemeljskih plazov. Med najbolj prizadetimi območji je Bresterniška graba, kjer je uničenih več cest. Deroča voda je v Bresterniški grabi naredila globoke brazde celo v asfaltirane površine. "Več cest je neprevoznih, marsikdo ne more do doma, zato smo poklicali intervencijske službe, da ljudem pomagajo priti domov. Škoda je ogromna, trenutno se osredotočamo na izvedbo intervencijskih poti," je povedal predsednik krajevne skupnosti Bresternica-Gaj Primož Hedl.

Poškodovana je med drugim tudi cesta na Žavcarjev vrh, ob kateri je lokalni potok poplavil tudi bližnji gostinski lokal. Sodeč po objavljenih posnetkih na družbenih omrežjih je zalilo tudi več cest v krajevni skupnosti Kamnica, predvsem v Kamniški grabi, toča pa je po poročanju časnika Večer uničila vinograde na Gaju. O škodi poročajo med drugim še iz Košaškega dola, Rošpoha ter Radvanja pod Pohorjem.

Do 18. ure so gasilci v Mariboru in okolici zabeležili 77 dogodkov. V večini je šlo po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje za primere, ko je meteorna voda zalila kleti stanovanjskih in drugih objektov ter zaradi zamašenih odvodnih kanalov poplavila površine na prostem. Sprožilo se je 14 zemeljskih plazov, od tega jih pet ogroža objekte in eden cesto. Zaradi sunkov močnega vetra se je podrlo nekaj dreves, odkrilo pa je tudi ostrešje stanovanjskega objekta. Neurje je danes prizadelo tudi okoliške občine, med drugim Selnico ob Dravi, Hoče, Kungoto in Pesnico. O večjem obsegu poročajo še z območja Celja, Črne na Koroškem, Hoče-Slivnica,Kungota, Mislinja, Žalec.

Burno vremensko dogajanje je posledica oslabljene hladne fronte, ki se čez srednjo Evropo pomika proti vzhodu in je popoldne s svojim obrobjem oplazila tudi naše kraje. Zaradi fronte se je danes v višinah nekoliko ohladilo, po nižinah pa se je čez dan ravno nasprotno precej ogrelo. Prav ta velika razlika v temperaturi med nižjimi in višjimi sloji ozračja je bila ključna za nastanek številnih ploh in neviht, ki so bile lokalno precej močne.

Agencija RS za okolje (Arso) je drugo najvišje vremensko opozorilo, oranžno opozorilo, izdala za severovzhodno Slovenijo za čas med 15. in 17. uro, ko so bile po navedbah Arsa na tem območju možne močnejše krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strel.

Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da bodo ob močnih nevihtah z nalivi hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, ki se lahko tudi razlijejo. Na več območjih lahko zastaja in poplavlja padavinska in zaledna voda.

Ponoči in v sredo dopoldne se bo vodnatost povsod zmanjševala, sredi dneva in popoldne pa se bo verjetnost hitrega naraščanja in razlivanja posameznih vodotokov ponovno povečala.

Vodnatost večine rek bo sicer ostala srednja. V četrtek bodo reke povsod ponovno upadale.

Kratkotrajen padavinski premor Ponoči se bo ozračje umirilo. A padavinski premor bo le kratkotrajen, saj bo že zjutraj marsikje na severu Slovenije spet deževalo, jutri čez dan pa bo dež z nevihtami prešel večji del Slovenije. Zaradi krajevnega značaja ploh in neviht bo količina padavin zelo raznolika. Medtem ko bo lahko vreme ponekod spet povzročalo težave, bo marsikje dežja le za vzorec ali pa bo ostalo celo suho.

