Obali se približuje nevihta, v Trbovljah meteorna voda ogroža osnovno šolo

Že dopoldne so se na severu države pojavljale manjše padavine, ki so se sredi dneva okrepile in razširile nad vso Slovenijo. V popoldanskih urah so začele nastajati tudi nevihte s posameznimi nalivi. Ena takšnih se zdaj približuje Obali, sporoča Agencija RS za okolje.

"Ponekod po Sloveniji so možne nevihte z močnejšimi nalivi, sodro in sunki vetra. Upoštevajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram na cesti. Za boljšo vidljivost vozila ročno prižgite luči. V primeru zastoja ustvarite reševalni pas, ne glede na vzrok zastoja," voznike opozarja Prometnoinformacijski center.

Kot je zapisano v poročilu centra za obveščanje RS, je vremenska fronta z obilnim deževjem preko današnjega dne prizadela občine Cirkulane, Dol pri Ljubljani, Litija, Šenčur, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Do sedaj zbranih podatkih je bilo na teh območjih zabeleženo 11 dogodkov. V večini primerov je meteorna voda ogrožala in zalivala prostore stanovanjskih objektov, v Trbovljah na Trgu revolucije pa prostore osnovne šole. Prav tako so gasilci postavljali protipoplavne vreče in tako zaščitili več objektov. V naselju Voglje v občini Šenčur je voda zalila podvoz pod avtocesto, v Trbovljah pa se je na vozišče posula večja količina kamenja. Aktivirani so bili gasilci iz skupno desetih gasilskih enot, od tega ena poklicna enota in devet prostovoljnih gasilskih društev.

Uprava RS za zaščito in reševanje trenutno obvešča o močnih padavinah, ki so zajele občini Trbovlje in Zagorje ob Savi. V Trbovljah vodotok Trboveljščica ogroža objekte na več lokacijah. Posredujejo gasilci PGD Trbovlje-mesto. V Zagorju ob Savi pa so ogrožene stanovanjske stavbe. Posredujejo gasilci PGD Zagorje-mesto in Loke.