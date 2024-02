Jezni kmetje na ulice tudi na Ptuju: počutijo se pozabljene

Na Ptuju se je s traktorji zbralo več deset kmetov, ki so naredili krog po mestu. Danes naj bi na ulice odšli tudi kmetje v Laškem in Šmarju, pa v Lenartu. In kaj zahtevajo? Kot so zapisali, zahtevajo zaščito kmetijskih zemljišč, nasprotujejo novim davkom, zahtevajo ukinitev popolne prepovedi intenzivnega kmetovanja na obvodnih pasovih. Zahtevajo takojšno izplačilo ukrepov kmetijske politike za leto 2023 in da naj gospodarjenje z zvermi preide pod lovsko zvezo. Želijo si tudi ukiniti 'kavč' kmete. Med drugim želijo, da se po zgledu Francije uzakoni pravica do kmetovanja in uredi dostojno plačilo za upokojene kmete.

V sredo na sestanku z ministrico

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in deležniki v kmetijstvu so v sredo na prvem skupnem sestanku sicer že dorekli nekaj konkretnih rešitev. Kot je poudarila ministrica, je bil sestanek konstruktiven, kmetje pa so napovedali, da jo bodo glede obljub držali za besedo.

Srečanja z ministrico so se udeležili predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine in Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije.

Na sestanku so sprejeli nekatere sklepe in dogovore in se dogovorili o nadaljnji organiziranosti. Kot je poudarila ministrica, si vsi želijo konstruktivnega dialoga ter sprotnega in aktivnega reševanja problemov. "Ti prinašajo cilj lažjega, enostavnejšega kmetovanja, kjer se vsakodnevno soočajo z okoljskimi in podnebnimi izzivi," je dejala.

Predsednik sindikata kmetov Anton Medved je v imenu kmetijskih organizacij predstavil izplen njihovih zahtev. "Ministrica je danes dala obljubo, da bo zagovarjala stališče kmetov, mi ji bomo dali priložnost in jo držali za besedo, na prihodnjih pogajanjih pa bomo videli, ali ji res lahko zaupamo," je poudaril.

Kot je pojasnil, je ministrstvo obljubilo, da bodo neposredna plačila izplačana v dogovorjenih terminih. Prav tako bo prišlo do izplačil za kmetije na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD plačila), ki bodo izvzeta iz davčne osnove. Ministrstvo je zagotovilo, da bo podprlo predlog Evropske komisije glede odstopa pri obveznem izvajanju štiriodstotne prahe (neproizvodnih površin) v letu 2024. "Pričakujemo, da bomo lahko kmetje na tej zemlji pridelovali hrano za ljudi in krmo za živali, kajti vemo, samooskrbni nismo v celoti, in to je prispevek k samooskrbi," je dejal Medved.

Na sestanku so se dogovorili še, da bo v prihodnjih tednih z delom začela medresorska delovna skupina za sledljivost svežega in zamrznjenega nepredpakiranega mesa, znanega kot masne bilance, delovati bo začela skupina za zveri.

Ministrica je po Medvedovih besedah pokazala razumevanje tudi za zaščito kmetijske zemlje na račun suhih zadrževalnikov, delali bodo v smeri posodobitve pravilnika sklada kmetijskih zemljišč, zavzemali pa se bodo, da živinoreja v Sloveniji ostane trajnostna. "Glede davčne politike pa smo dorekli, da se kmetov ne sme dodatno obremenjevati z davčnimi bremeni," je dejal Medved.

Dogovorili so se še, da bodo pogovore nadaljevali prihodnji teden, pri čemer bodo po napovedih ministrice vključili medresorsko usklajevanje.

Kmetje v več evropskih državah s protesti opozarjajo na razmere

Zadnje tedne kmetje sicer v več evropskih državah s protesti opozarjajo na nevzdržne razmere v panogi, kot so cene pridelkov, obdavčitve, konkurenca iz uvoza in stroga okoljska pravila. S podobnimi težavami se srečujejo tudi slovenski kmetje, ki so na izzive pretekli teden opozorili v javnem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu.

"Slovenski kmetje smo imeli proteste lani aprila. Kot prvi v Evropi smo opozorili na podobne težave, na katere se opozarja zdaj. Na to smo pred srečanjem evropskega vrha opozorili tudi predsednika vlade," je dejal predsednik KGZS Roman Žveglič.

Golob je ob prihodu na vrh EU pretekli teden dejal, da je prisluhnil pozivu, in v Bruslju poudaril, da si Slovenija prizadeva za uravnoteženje okoljskih zahtev z realnostjo na terenu. Ob tem je med drugim podprl predlog Evropske komisije za določeno odstopanje od okoljskih pravil glede neobdelane zemlje.

Je pa bilo po Sloveniji v zadnjih dneh več samoorganiziranih protestov kmetov, ki jim je Medved v imenu kmetijskih organizacij danes zagotovil, da se bodo še naprej borili zanje in vztrajali pri svojih zahtevah. "Če naše zahteve ne bodo izpolnjene, bomo nadaljevali s protestnimi aktivnostmi," je napovedal.