Slovenija

Po dveh letih grozljivih razmer: 'Zmaga za naše bolnike'

Ljubljana , 06. 02. 2026 06.00

Anja Kralj
UKC Maribor dobil novi obsevalnik

Jeseni 2024 so mariborski onkološki bolniki prvič poklicali na pomoč. Dolgo čakanje na obravnave, prejemanje kemoterapije na hodnikih, v hrupu. Bali so se, da bodo ostali brez zdravljenja v Mariboru. Zdaj pa končno spodbudnejše novice. Pacienti prejemajo svoje terapije v obnovljenih prostorih, ki so temu namenjeni. Prejšnji vikend pa so praznovali pomemben dan, saj so dobili prvega od novih obsevalnikov. To pomeni, da bodo lahko bolniki z rakavimi obolenji odslej obsevani z najsodobnejšo tehnologijo, kar bo vplivalo na kakovost zdravljenja. A izziv še vedno ostaja zagotavljanje usposobljenega kadra.

"Prvi bolniki bodo terapije z novim obsevalnikom deležni predvidoma aprila, saj ga je treba prej še kalibrirati," pojasnjuje generalni direktor UKC Maribor prof. dr. Vojko Flis. Prostor za štiri nove obsevalnike, ki bodo znatno vplivali na kakovost zdravljenja onkoloških bolnikov v UKC Maribor, je že pripravljen, zagotavljajo.

Zadnji dve leti so se zastareli linearni pospeševalniki namreč nenehno kvarili, kar je oteževalo zdravljenje bolnikov. Z dosedanjima obsevalnikoma so imeli nenehno težave, saj sta se zaradi starosti pogosto kvarila, problem je bilo tudi zagotavljanje rezervnih delov. Običajno lahko traja tudi do pol leta, da se takšna naprava zažene in usposobi za delovanje, a v UKC Maribor so si zadali, da bodo naprave na bolnikih lahko uporabili že aprila, saj so se dogovorili, da bodo za to 'dihali in na tem delali sedem dni v tednu, če bo treba tudi 12 ur na dan,' opisuje v. d. predstojnice Oddelka za onkologijo Tamara Petrun.

Stanje na onkologiji v Mariboru zdaj 'izjemno optimistično'

Stanje na onkologiji je za razliko od jeseni 2024 izjemno optimistično: "Izjemno. Zato, ker se vsi zavedamo, kaj to prinese nam in tudi onkološkim bolnikom. Zelo hudo mi je, ko moram bolnikom zdaj reči, da se morajo zdraviti v Ljubljani. Zdaj tega ne bo več," pravi dr. Petrunova in dodaja: "To torej pomeni, da ne bo več voženj v Ljubljano. To pomeni, da bo še bolj kakovostno zdravljenje. In ne me narobe razumeti, čeprav je onkološko zdravljenje, bo še bolj prijazno zdravljenje."

Preberi še Klic na pomoč: (pre)stari obsevalniki, kemoterapija v hrupu in na hodniku ...

Kot sicer poudarja, se bodo še vedno določeni raki zdravili v Ljubljani: "Ampak zdaj imamo možnost, da dejansko lahko ponudimo vse, kar obstaja. In to v Mariboru. To so res izjemni linearni pospeševalniki. Imamo tudi novi CT simulator. Na njem začnemo delati v ponedeljek, že od prej pa recimo imamo načrtovalni sistem Raise Station, ki tudi temelji na umetni inteligenci, ki je najboljši na svetu, tako da imamo celoten paket."

Problem ostaja pridobivanje kadra

Strokovna direktorica UKC Maribor prof. dr. Nataša Marčun Varda to razume kot majhno zmago za naše bolnike, v seriji tega, kar upa, da se bo v naslednjih mesecih in letih kljub vsemu še dodatno izboljšalo: "Zdaj ne samo, da bomo lahko normalno delali, da nas ne bo vsak dan skrbelo, kdaj bomo morali ponovno ustaviti aparature in prerazporediti urnike. Ta naprava bo omogočala tudi vse oblike zdravljenja, ki jih do zdaj nismo imeli in smo bili prisiljeni te bolnike pošiljati v Ljubljano. Tako da smo res veseli." Še bolj vesela pa bo, ko bodo tudi kadrovsko dovolj okrepljeni, da bodo tega zmožni in ko se bo začela tudi dejavnost v negovalni bolnišnici. Stavba bo, a zdaj imamo pravzaprav ravno tako velik problem tudi s pridobivanjem kadra.

Kot zagotavlja, so ves ta čas delali v tej smeri, da bi pridobili kader. Objavili so številne razpise za negovalni kader. Vseh mest niso zapolnili, tako da si bodo prisiljeni v nekem vmesnem obdobju pomagati s kadrom drugih oddelkov. Za projekt onkologije so doslej zaposlili osem diplomiranih in osem srednjih medicinskih sester, kar je potencial, ocenjuje, za negovalno bolnišnico pa še ne. Nekaj od 50 postelj bodo zasedli bolniki iz hematologije, torej iz internega oddelka, kjer je kader zagotovljen. Tako jim še posebej manjka kader za ostale postelje in za paliativno dejavnost. Večji problem je zagotavljanje kadra za negovalno bolnišnico, opozarja.

Sposobni zdraviti vse najpogostejše vrste raka

"Ne da mi niso znali strokovno teh dejavnosti opravljati, ampak preprosto ni bilo možnosti. Tako da je to res en korak naprej. Z ekipo, ki jo trenutno imamo, smo sposobni zdraviti vse najpogostejše rake, ki se v Sloveniji pojavljajo. Zaenkrat bomo imeli veliko dela, da bomo res vse bolnike, ki gravitirajo na to področje s temi vrstami raka, uspeli res dobro obravnavati. To namreč ni samo onkološko zdravljenje. Zdaj imamo namreč vedno bolj bolniku prilagojeno zdravljenje, tako imenovano individualizirano zdravljenje, ker se pojavlja vedno več genetskih tarč za posamezne vrste raka in novih bioloških zdravil. Napredek je na teh področjih res blazen," izpostavlja Varda.

"To pomeni, da bomo lahko odslej delali še več in sprejeli večje število bolnikov. Vse bomo lahko delali hitreje. Dejansko ob istem številu kadra bomo lahko sprejeli še mnogo več bolnikov," sklene dr. Petrunova. In kako so sploh zmogli delo v pretresljivih razmerah, ki je trajalo več kot dve leti? "Zmogli smo zaradi naših bolnikov in zaradi vseh zaposlenih. Kadarkoli smo jih rabili, so nam bili na voljo. Veste, to lahko dosežeš, če imaš takšno ekipo. Tudi če so težave, jih lahko prebrodimo. Če imaš tako ekipo, drugače ne gre. Jaz, ko gledam nazaj, si sploh ne znam predstavljati, v kakšni težki situaciji smo bili res v težki. Zdaj pa bo," z optimizmom zre v prihodnost.

Razlagalnik

Linearni pospeševalnik je medicinski aparat, ki se uporablja v radioterapiji za zdravljenje raka. Deluje tako, da pospeši elektrone na zelo visoke energije. Ti visokoenergijski elektroni se nato uporabijo neposredno za obsevanje tumorja ali pa se z njimi ustvarijo žarki z visoko energijo (fotone), ki se uporabijo za obsevanje rakavih celic. Namen radioterapije je uničiti rakave celice ali zmanjšati njihovo rast z visoko energijskimi žarki, pri čemer se poskuša čim bolj zaščititi zdravo tkivo v bližini.

CT simulator je ključno orodje v procesu načrtovanja radioterapije. Gre za napravo, ki je podobna navadnemu CT-ju (računalniška tomografija), vendar je posebej prilagojena za onkološke namene. Njegova glavna naloga je natančno določiti položaj tumorja v telesu pacienta in okoliške organe, ki jih je treba zaščititi. Na podlagi posnetkov iz CT simulatorja onkologi in fiziki ustvarijo 3D-model pacienta, ki omogoča načrtovanje natančne smeri, intenzivnosti in trajanja obsevanja. To zagotavlja, da je terapevtski odmerek usmerjen neposredno v tumor, medtem ko je izpostavljenost zdravih tkiv minimalna.

Individualizirano zdravljenje raka, imenovano tudi personalizirana ali ciljna terapija, je pristop k zdravljenju, ki temelji na genetskih in molekularnih značilnostih posameznega tumorja in pacienta. Namesto enotnega pristopa za vse bolnike z določeno vrsto raka, individualizirano zdravljenje prepozna specifične genetske mutacije ali molekularne spremembe v rakavih celicah. Na podlagi teh odkritij se nato izberejo zdravila ali terapije, ki so najbolj učinkovite pri ciljanju teh specifičnih sprememb. Prednosti vključujejo večjo učinkovitost zdravljenja, manjše stranske učinke v primerjavi s tradicionalno kemoterapijo, saj terapija cilja bolj specifično na rakave celice, ter možnost zdravljenja tudi redkih ali sicer težko obvladljivih oblik raka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI

