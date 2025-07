Po dveh letih je DZ sprejel podnebni zakon

Kot je dejal, bo lahko Slovenija prvič začela črpati sredstva za socialni podnebni sklad, ki bo v celoti namenjen ljudem in za katerega na ministrstvu že pripravljajo prve vsebine. Zaradi zakona bo lahko država sistematično pristopila tudi k pripravi strategije za prilagajanje podnebnim spremembam. Zakon na sistemski ravni uvaja tudi oceno tveganj za vse sektorje in pripravo regionalnih akcijskih načrtov za spopadanje z izzivi podnebnih sprememb.

Kot je med današnjo obravnavo zakona v DZ izpostavil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer , zakon predstavlja enega ključnih dokumentov prihodnjega desetletja. Cilj zakona je zagotoviti dolgoročno varnost, kakovost življenja in trajnostni gospodarski razvoj v luči podnebnih izzivov.

Zakon med drugim prinaša tudi ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v sektorju stavb in prometa, ki se uveljavlja v celotni EU, ter izvajanje sistema za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov. Uvaja tudi ekonomske in finančne instrumente ter pravila ravnanja s fluoriranimi plini in z ozonu škodljivimi snovmi ter izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah. Prinaša pa tudi plačilo nove letalske dajatve v višini 250 evrov za luksuzna zasebna letala, katerih največja vzletna masa presega 5700 kilogramov in imajo do 19 sedežev.

V Levici so med današnjo razpravo o zakonu vnovič izrazili razočaranje, da je bilo precej progresivnih vsebin, kot je denimo ukinitev subvencij za fosilna goriva, k čemur so ves čas pozivali tudi nevladniki in podnebni svet, po skoraj dveh letih usklajevanj na koncu izvzetih iz zakona. Zato so predlagali sprejetje več dopolnil, med drugim tudi zvišanje dajatve na zasebne lete s trenutnih 250 evrov na let na 250 evrov za posameznega potnika na let, a jih poslanci na koncu niso potrdili.