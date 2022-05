Pisanje mature znova brez covidnih ukrepov: razredi polni, maske preteklost

S pisnim izpitom iz angleščine se je začel osrednji del spomladanskega roka mature. Na poklicno in splošno maturo se je skupaj prijavilo več kot 15 tisoč kandidatov. Izpitno obdobje se bo končalo čez slab mesec z ustnimi izpiti, kako uspešni so bili, pa bodo maturanti izvedeli šele julija. Tokrat je matura po dveh letih spet potekala brez mask in drugih proticovidnih ukrepov. Ravnatelji pa ne pričakujejo, da bi šolanje na daljavo in druge prilagoditve zadnjih let negativno vplivale na uspeh letošnjih maturantov.

Gimnazija Šentvid, pol devetih zjutraj, tik pred začetkom izpita iz angleščine. "Malo sem nervozen, ampak saj sem se učil tako, da bo šlo," pravi eden izmed dijakov. In kaj pričakujejo dijaki? "V redu oceno, štirko, petko," doda. Še lani so maturanti izpite pisali z zaščitnimi maskami – dolg je bil tudi seznam drugih ukrepov – od vzdrževanja razdalje, pa do ločenih prostorov za dijake v karanteni. "Lani smo bili res zelo previdni, v učilnici je bilo 10 dijakov, v zelo veliki 15," pojasnjuje Jaka Erker, ravnatelj gimnazije Šentvid. Letos so razredi spet polni, maske so preteklost. Čas, v katerem so letošnji maturanti zaključevali gimnazijo, je bil poseben, pravi ravnatelj Gimnazije Šentvid, zato tudi letos ostajajo nekatere prilagoditve, ki jih pred epidemijo ni bilo. "Pri matematiki smejo uporabljati računalo pri obeh izpitnih polah. Obstajajo tudi določene spremembe pri esejih, pri slovenščini in tujih jezikih glede izbire posameznih literarnih del se je zmanjšalo število knjig, ki so jih dijaki morali prebrati," pojasni ravnatelj. Ravnatelji tako ne pričakujejo, da bi bili maturanti zaradi epidemije na maturi manj uspešni. "Jaz mislim, da ne. Tudi lansko leto, za našo šolo lahko govorim, je bil uspeh tak, kot bi bil sicer," pravi ravnatelj gimnazije Bežigrad. Vtisi po pisanju mature "Vesela sem, da sem končala, ne vem, prazno glavo imam, vse sem pustila v učilnici," pravi dijakinja. "Sva zadovoljna, dobro nama je šlo, zdaj pa na pijačo," pa pravijo drugi. Najbolj pomembna je matura za maturante, ki so v prvem roku prijavili na enega od 89 študijskih programov oziroma smeri, ki imajo letos omejitev vpisa. "Prijavila sem se na fizioterapijo tako, da je pomembno, ampak sem se odločila, da bom šla čisto brez pritiska na maturo, ker se mi zdi, da tako vedno dobim najboljši rezultat," tako svoje razmišljanje opisuje ena izmed dijakinj zaključnih letnikov. Napeto bo do 11. oziroma 6. julija – ko bodo končno znani rezultati splošne in poklicne mature.