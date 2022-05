Po dveh letih se vrača maturantska četvorka

Slovenski maturanti so v preteklih letih na zadnji šolski dan tradicionalno na ulicah zaplesali četvorko, zadnji dve leti zaradi koronavirusa po naših mestih ni bilo možno slišati Straussove melodije in spremljati plesnih korakov dijakov. "V luči odprave ukrepov za preprečevanje epidemije covida-19 smo se odločili, da bomo letos izvedli tradicionalno maturantsko četvorko, ki bo potekala pod imenom Parada ljubljanskih maturantov 2022," je povedal Blaž Plazar , sicer vodja projekta Parada ljubljanskih maturantov.

Kot je pojasnil, je po pritisku dijakov na eno od ljubljanskih plesnih šol, ki je v preteklosti razburila javnost z zaračunavanjem previsokih cen za udeležbo, tokratni uraden organizator dogodka Dijaška skupnost Ljubljana, ki povezuje vse ljubljanske dijakinje in dijake in sodi pod Študentsko organizacijo Univerze (ŠOU) v Ljubljani. Pri financiranju in organizaciji pa študentski organizaciji pomaga tudi Mestna občina Ljubljana. Ob tem je spomnil, da so v dogovoru s srednješolskimi ravnatelji ohranili navado iz preteklih let, ko je četvorka potekala na datum, ki je sovpadal z zaključkom drugega ocenjevalnega obdobja za dijake zadnjih letnikov.

V tem šolskem letu bo tako dogodek potekal v petek, 20. maja, s pričetkom zbiranja maturantov ob 10. uri, pri čemer bodo imeli maturanti v primeru šolskih obveznosti možnost kasnejšega prihoda. Rudi Kocbek, sicer lastnik Plesne šole Pingi in glavni koordinator plesa četvork v Sloveniji in Evropi za Plesno zvezo Slovenije, je povedal, da se maturanti veselijo, da bodo plesali četvorko. "V slovenskih mestih se nikjer ne plačuje za sodelovanje na maturantski četvorki," je izpostavil. Dodal je, da bo v okviru projekta European Quadrille Dance Festival Plesne zveze Slovenije maturanti 20. maja točno opoldne zaplesali v 20 krajih po Sloveniji in v približno 20 krajih v tujini, med drugim na Slovaškem, v Srbiji, na Madžarskem in v Makedoniji.