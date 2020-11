Po dvodnevni prekinitvi varuhi predšolskih otrok lahko nadaljujejo delo

Kot so navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, prepoved izvajanja dejavnosti za varuhe predšolskih otrok izhaja iz odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je v pristojnosti ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Po ponovnem premisleku in posvetovanju s predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so danes sprejeli odločitev, da varuhi lahko nadaljujejo opravljanje svoje dejavnosti ob upoštevanju priporočil NIJZ, ki veljajo za vrtce v času veljavnosti vladnega odloka o zaprtju vrtcev.