Po eksploziji na Poljskem se bo sešel slovenski Svet za nacionalno varnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je zjutraj po telefonu pogovarjal s predsednikom Republike Poljske Andrzejem Dudo o incidentu, ki se je včeraj zgodil na Poljskem ob ukrajinski meji in je terjal dve življenji. Dudi je izrazil sožalje ter solidarnost. Poleg tega je poljskemu predsedniku zagotovil podporo v enotnem odzivu na sleherno varnostno grožnjo. Poudaril je pomen premišljenega ravnanja Poljske in odziva zveze NATO. "Predsednika Pahor in Duda bosta tudi v prihodnje v tesnem stiku," je še zapisal Pahor.

Odzvalo se je tudi slovensko zunanje ministrstvo. "Pozorno spremljamo dogajanje v zvezi z incidentom na poljsko-ukrajinski meji, na katerega se bomo odzvali v sodelovanju z zaveznicami in partnerji. Izrekamo sožalje in solidarnost s Poljsko," so zapisali in dodali, da Slovenija prav tako znova obsoja brutalne ruske napade na ukrajinsko infrastrukturo.

V kabinetu predsednika so medtem potrdili, da se bo opoldne sestal Svet za nacionalno varnost (SNAV).