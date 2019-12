Po eksploziji plinovoda najobsežnejša in najdaljša intervencija v zgodovini mesta

1.700 ur v desetih dneh je seštevek policijskega in gasilskega dela po eksploziji plina v Britofu pri Kranju. To je bila najbolj obsežna in najdaljša intervencija v zgodovini mesta. Kriminalisti še preiskujejo, kdo je odgovoren za eksplozijo. Na občini, kjer je prišlo do usodne poškodbe plinske cevi, pa so okrcali direktorico lastnika plinovoda Domplana, ki je za nesrečo okrivila izvajalca gradbenih del.