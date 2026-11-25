Po Evropi se tako pri divjih pticah kot tudi pri perutnini povečuje število primerov visoko patogene aviarne influence oziroma ptičje gripe, opozarja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Rejce perutnine in ptic v ujetništvu zato poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.

Trenutno se sicer bolezen pojavlja predvsem v državah severne in zahodne Evrope, novembra sta največ primerov prijavili Nemčija in Nizozemska, a je že prisotna tudi v naših sosedah Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

"Visoko patogeno aviarno influenco smo v Sloveniji nazadnje potrdili marca letos, vendar to ne pomeni, da bolezen ni prisotna v populaciji divjih ptic. Dokazano je, da so lahko divje ptice – predvsem vodne – okužene in prenašajo virus, ne da bi poginile ali kazale znake bolezni. Zato je še posebej pomembno, da rejci dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe in s tem zmanjšajo tveganje za prenos bolezni na perutnino ali ptice v ujetništvu," opozarjajo na UVHVVR.

Ob tem so našteli ključne ukrepe, s katerimi lahko rejci preprečijo vnos in širjenje aviarne influence, zlasti na manjših kmetijah in v manjših jatah:

- nadzorujte dostop do gospodarstva,

- zagotavljajte učinkovito čiščenje in razkuževanje,

- preprečujte stik z divjimi pticami,

- ločeno nastanite različne vrste perutnine,

- prepoznajte znake bolezni in pravočasno ukrepajte.

Rejci naj takoj obvestijo veterinarja, če opazijo katerega od spodnjih znakov:

- zmanjšana poraba krme in vode (za več kot pet odstotkov),

- padec nesnosti (za več kot pet odstotkov),

- povišan pogin (za več kot trikrat od običajnega dnevnega pogina),

- znaki bolezni, kot so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki, živčne motnje (tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti).

Bolezen se lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, zato sprehajalcem svetujejo, naj se izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo poginjene vodne ptice, ujede ali večje število poginjenih drugih vrst ptic na isti lokaciji, naj pokličejo številko 112.