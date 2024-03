Vlada prižgala zeleno luč gradnji nove sodne palače

Načrti arhitekturnega biroja Bevk – Perovič za impozantno sodišče, ki bi že moralo rasti za Bežigradom v Ljubljani, so znova aktualni. Sodišče, ki mu je nekdanja pravosodna ministrica – tako je lani razlagala za našo rubriko 24UR Fokus – prižgala rdečo luč, ker, kot je pojasnila, niso mogli zagotoviti proračunskih sredstev za izvedbo te investicije. Projekt je bil ustavljen pred dobim letom dni, tik pred podpisom dobrih sedem milijonov evrov vredne pogodbe za pripravo projektne dokumentacije. A zdaj bo to pogodbo očitno podpisala nova pravosodna ministrica Andreja Katič. Pred kratkim so, razlaga, namreč imeli sestanek s premierjem Golobom, kjer so govorili in analizirali pretekle odločitve in ugotovili, da lahko prostorsko problematiko ljubljanskih sodišč reši samo nova sodna stavba in da je tudi z varnostnih vidikov najprimernejša lokacija za bežigrajskim dvorom.

1200 zaposlenih in vsak dan še 1600 obiskovalcev – prič, strank in obtoženih. Njihove poti bi morale biti ločene že od parkirišč naprej. Varnostni standard, ki ga na primer v premajhni in stari sodni palači na Tavčarjevi ne morejo zagotoviti.

Prvi korak, s katerim se bo projekt, v katerem bo nove prostore dobilo ljubljansko okrajno, okrožno ter delovno in socialno sodišče, premaknil z mrtve točke, bodo izračuni državnega nepremičninarja, to je Družbe za svetovanje in upravljanje.

Katičeva pravi, da bo v naslednjem tednu lahko povedala več o tem, kakšni bi bili postopki, časovnica, koliko sredstev bo potrebnih v prihodnjih letih.

Pred osamosvojitvijo je tu stala vojašnica Ljuba Šercerja, ki so jo porušili. Po začetnih izkopih v 90 letih prejšnjega stoletja pa je tukaj že več kot 30 let največja gradbena jama v državi.

Improvizirane sodne dvorane, neprimerni in energetsko potratni prostori. Pa vsako leto več milijonov evrov za najemnine prostorov, ki so razpršeni po vsej Ljubljani, zaradi česar se stranke izgubljajo in zamujajo na obravnave. To vse so razlogi, zakaj je nova sodna stavba nujna.

Zadnja ideja, ki je klavrno propadla, je bil nakup več let prazne in propadajoče stavbe na Litijski, kjer bo v najboljšem primeru na koncu sodni arhiv. Varnost stavbe, razkrije ministrica, zdaj preverjajo tudi statiki. Pridobivajo vso drugo dokumentacijo, ki je bila izdana ob sami gradnji objekta – gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje.

Bodo morali pa sprejeti tudi odločitev, katero premoženje ministrstvo lahko odproda. Še vedno ima na primer v lasti več milijonov evrov vredno makadamsko parkirišče ob glavni železniški postaji, kjer bi morala po prvotnih načrtih sodna stavba stati že pred več kot desetimi leti.