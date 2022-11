Po Fursu in Policiji na spletne prevare opozarja tudi Pošta Slovenije

Vedno več ljudi svoje nakupe opravi na spletu, kar pa s pridom izkoristijo tudi prevaranti. Na Pošti Slovenije opozarjajo, da zaznavajo povečan obseg lažnih elektronskih sporočil, ki vsebujejo obvestilo o prispelem paketu, za katerega je potrebno plačati manjši znesek poštnine, ki pa nevede nato skokovito naraste tudi do več sto evrov oziroma celo do limita, ki ga omogoča bančna kartica.

V zadnjem času se pojavlja vse več lažnih sporočil. Poročali smo že, da posamezniki prejemajo lažna sporočila o preplačanem davku, ki naj bi jih pošiljala finančna uprava, prav tako pa nekateri poročajo o lažnih obvestilih, ki naj bi jih pošiljali višji predstavniki Policije in notranjega ministrstva. Zdaj je na lažna sporočila opozorila tudi Pošta Slovenije.

Kot pojasnjujejo, so zaznali povečan obseg lažnih elektronskih sporočil, ki vsebujejo obvestilo o prispelem paketu, za katerega je potrebno plačati manjši znesek poštnine. Lažna elektronska sporočila na prvi pogled izgledajo, kot da jih je poslala Pošta Slovenije, saj vsebujejo logotipe in ime Pošte Slovenije. A na Pošti Slovenija opozarjajo, da gre za t. i. "phishing prevaro", s katero goljufi skušajo pridobiti podatke plačilne kartice in v naslednjem koraku zlorabiti kartico ter oškodovati prejemnika elektronskega sporočila. Pošta Slovenije zato svetuje, naj bodo v času povečanega spletnega nakupovanja potrošniki še posebej previdni. Tovrstnih prevar namreč ni mogoče preprečiti, najbolj učinkovita metoda je ozaveščanje, da prejemniki sami prepoznajo lažna sporočila in ne nasedajo tovrstnim prevaram.

icon-expand Primer lažnega sporočila FOTO: Pošta Slovenije

Kako prevara izgleda? Spletni goljufi pošiljajo lažna elektronska sporočila o prispelem paketu, ob tem pa zlorabijo ime in podobo Pošte Slovenije ali drugih dostavnih podjetij. Poslana e-sporočila, ki samo na prvi pogled izgledajo pristna, vsebujejo obvestilo, da prejemnika čaka paket, za katerega je treba plačati še dostavo. V elektronskem sporočilu je povezava na lažno spletno stran, kjer je plačilo stroškov dostave mogoče samo s plačilno kartico. Spletna stran je ponarejena, opremljena z logotipi Pošte Slovenije, z namenom zavajanja prejemnikov. Če prejemniki sporočila vnesejo zahtevane podatke iz plačilne kartice, storilci v naslednjem koraku zahtevajo še potrditveno kodo, ki so jo prejemniki prejeli od banke in s katero potrdijo transakcijo. S tem nevede potrdijo transakcijo, ki je praviloma bistveno višja. Praviloma gre za zneske v višini nekaj 100 evrov oziroma do limita, ki ga omogoča kartica.

Spletni goljufi pri tovrstnih prevarah ciljajo na množičnost in nepozornost prejemnikov tovrstnih lažnih sporočil. Pošljejo veliko število lažnih sporočil in predvidevajo, da kar nekaj prejemnikov lažnih obvestil nakupuje prek spleta, nekateri od njih tudi dejansko pričakujejo paket. Zaradi relativno nizkega zneska v višini nekaj evrov prejemnik z namenom, da bi čim prej prejel naročeno pošiljko, spregleda, da gre za prevaro. Pošta Slovenije zato opozarja, naj bodo pozorni in tovrstna sporočila o prispelih pošiljkah natančno preberejo in preverijo.

icon-expand Primer lažnega sporočila FOTO: Pošta Slovenije

S Pošte Slovenije so še sporočili, da si po svojih najboljših močeh prizadevajo, da bi tovrstne prevare, ko gre za zlorabo njene celostne grafične podobe in dobrega imena, kar najbolj omejila. Pri tem sodeluje tudi z drugimi inštitucijami kot sta SI-CERT in Policija. "Žal tovrstnih prevar ni moč preprečiti, saj spletni kriminalci hitro selijo lažne spletne strani na druge domene, lažna sporočila pa pošiljajo iz množice anonimnih e-naslovov," so pojasnili. Pošta Slovenije zato opozarja, naj prejemniki nikakor ne odpirajo povezav, QR kod ali priponk v tovrstnih sporočilih, prav tako naj ne vpisujejo svojih osebnih podatkov ali podatkov o plačilnih karticah v spletne obrazce. Pošta Slovenije v nobenem primeru ne zahteva plačila vnaprej, poštnina oz. odkupnina in morebitni drugi stroški se vedno plačajo ob prevzemu paketa, neposredno pismonoši, na poštnem okencu, paketomatu ali na drugem prevzemnem mestu. Pošta Slovenije spletne kupce o dostavi paketov obvešča po elektronski pošti in s SMS sporočili, v katerih je navedena tudi sprejemna številka pošiljke. Če je v sporočilu navedena sprejemna številka, jo lahko prejemniki preverijo na spletni strani pošte ali v klicnem centru (080 14 00) in se tako prepričajo, ali pošiljka obstaja ali ne, še pojasnjujejo.