Po glasovanju o ustavnih spremembah nov besedni spopad Tonina in Janše

"Naša poslanska skupina se je odločila, da bo danes omogočila nadaljevanje tega postopka in to kljub temu, da se s tekstom, ki je predlagan, ne strinjamo. Strinjamo pa se z namenom, da se poenostavi imenovanje vlade, menjave ministrov in s tem hitrejše funkcioniranje izvršilne oblasti," je tik pred glasovanjem na seji pojasnil predsednik SDS Janša.

Predlog so podprli poslanci Svobode, SD, Levice, poslanske skupine nepovezanih poslancev ter samostojna poslanca Mojca Šetinc Pašek in Dejan Kaloh in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza. Proti predlogu so bili poleg Tanka le poslanci NSi, ki so bili sicer tudi (so)pobudniki predlaganih sprememb.

Spor med Janšo in Toninom na omrežju X

Ob tem sta se prvaka obeh opozicijskih strank na družbenem omrežju X v četrtek in danes znova spustila v izmenjavo ostrih besed.

Predsednik NSi Tonin je znova izpostavil stališče stranke, da leto pred volitvami ustave ne nameravajo spreminjati, še posebej težko to počnejo s koalicijo, ki po njihovem mnenju grobo krši ustavo in poslovnik DZ. "Janez Janša teh ovir naenkrat ne vidi več in bo šel s Svobodo delat ustavne spremembe. Oblikuje se nova ustavna večina 'razuma'," je na X zapisal Tonin.

V NSi tako Janševo SDS obtožujejo, da z vladnimi strankami tvori nenačelno koalicijo. Tonin tako meni, da bo Janša v naslednjem letu vladni koaliciji pod vodstvom premierja Roberta Goloba "zagotavljal potrebne glasove za dokončanje mandata in skrbel za discipliniranje nezanesljivih koalicijskih partnerjev".