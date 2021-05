'Prvič v zgodovini sta se Italijan in Madžar opredelila, kaj bosta počela – bosta jeziček na tehtnici'

Na sredinem večernem glasovanju je bilo navzočih 87 poslancev. Za ustavno obtožbo premierja Janeza Janše je glasovalo 42 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev. Proti je bilo 44 poslancev koalicijskih SDS, NSi in SMC ter opozicijske SNS, dva poslanca DeSUS in poslanca manjšin. Poslanec DeSUS Franc Jurša je bil vzdržan. Da bi DZ Janšo obtožil pred ustavnim sodiščem, bi bilo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

V petek bodo sicer poslanci odločali o koalicijskem predlogu za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča. Po Krivčevih besedah imajo še kar nekaj časa, da se preštejejo. Na vprašanje, ali meni, da jim bo uspelo zbrati potrebnih 46 glasov za razrešitev, pa je odvrnil: " Če bomo prav prešteli, seveda." Zatrdil je, da so v koaliciji odlična razmerja, so pa različne razlage, kaj šteje kot koalicija in kaj kot opozicija. " Glasovanja pa pač pokažejo svoje. S tem se je treba sprijazniti, tudi če želimo prikazati drugače, " je še dejal.

Pojasnil je, da je predsednik vlade ustavno obtožbo načrtoval za čas redne seje, takrat je tudi prestavil vse mednarodne in domače obveznosti. Krivec je pojasnil, da se, ker je bila sklicana izredno, nanjo Janša tudi ni mogel pripraviti, časovnica pa je bila posredovana zelo pozno. "Seje se je udeležil v tistem delu, ko se je lahko," je dodal. "Dejstvo je, da je bila ustavna obtožba sestavljena kot konstrukt s stvarmi brez realnih podlag," je še dejal in dodal, da v obtožbi ni šlo za nobene kršitve, kar se je po njegovem mnenju jasno pokazalo tudi v razpravi.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je po glasovanju v izjavi novinarjem povedal, da je rezultat pričakovan. Spomnil je, da bi predlagatelji morali dobiti 46 glasov, " kar pa smo vedeli, da ni možno" . Da opozicija v DZ nima absolutne večine, po njegovih besedah vedo že ves čas, " saj so že večkrat poskušali, a nikoli prišli do rezultata, da bi zbrali več kot 42 glasov".

'Poslanca narodnih manjšin sta postala jeziček na tehtnici manjšinske vlade'

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec ocenjuje, da glasovanja čedalje pogosteje kažejo na tesno večino v DZ. "Res je, da bi danes potrebovali 46 glasov, a nič za to. To nas v opoziciji ne bo ustavilo, imamo še nekaj orodij in priložnosti, da naredimo, kar je potrebno," je po glasovanju napovedal Vatovec. Prva naslednja priložnost za izražanje nestrinjanja z vlado, ki da je škodljiva, bo po njegovem mnenju v petek na protestih. Na vprašanje, ali je sredin rezultat pokazatelj tega, da opozicija nima večine, je odgovoril, da ves čas vztrajajo pri tem, da zdaj v DZ nima večine nihče. To je kronski razlog za predčasne volitve, je prepričan Vatovec.

Po ocenah vodje poslancev LMŠ Braneta Golubovića pa se je zdaj dokončno pokazalo, da vlada nima absolutne večine v DZ in da sta poslanca narodnih manjšin postala jeziček na tehtnici manjšinske vlade, ki ji rešujeta vse, kar predlaga v DZ. "Opozicija ima 43 glasov, vse drugo je takšna ali drugačna koalicija, ne glede na to, kaj ti fantje govorijo. Danes so se nehali skrivati," je dejal. Na vprašanje, ali to nakazuje tudi na razplet glasovanja o Zorčiču, mora po besedah Golubovića odgovoriti koalicija. Po njegovem mnenju obstaja možnost, da s poslovniškim manevrom prestavijo to točko. V LMŠ si glasovanja želijo, saj menijo, da koalicija nima dovolj glasov, da bi zamenjala predsednika DZ. Je pa Golubović napovedal ponovno obstrukcijo tega glasovanja.

"Poraz je doživela koalicija, še bolj pa sam predsednik vlade,"je po glasovanju dejal poslanec LMŠ Jani Möderndorfer in pojasnil, da Janša ni odgovoril na niti eno obtožbo."In–kar je še pomembneje–državni zbor zaničuje s tem, ko pravzaprav sploh ni bil prisoten. Ko je prišel, pa je več kot jasno pokazal, da ga obtožba ne zanima. Tako ignorirati predstavnike ljudstva pomeni, da ignorira lastno ljudstvo. In s tem je povedal vse," je dejal. Möderndorfer je dodal, da se je pokazalo tudi to, kdo je del koalicije in kdo opozicije. "Prvič v zgodovini sta se tako Italijan kot Madžar opredelila do tega, kaj bosta počela. Bosta jeziček na tehtnici," je še dejal.

Vodja poslancev SD Matjaž Han obžaluje, da niso zbrali 46 glasov za predlog ustavne obtožbe. Nekatere stranke so po njegovem mnenju pokazale, da so, čeprav se imenujejo za opozicijo, še kako koalicijske. S tem pa delajo težave v DZ, saj realna opozicija, ki ima 43 glasov, nima vseh možnosti za opravljanje opozicijske naloge, meni Han. Najčistejša možnost bi zato bile po njegovi oceni čim prejšnje volitve. Han opozarja, da bo v takšnih razmerah z nepredvidljivo večino v DZ sprejet kakšen zakon, ki bo škodoval prihodnjim generacijam. "To ne bodo koalicijske ali opozicijske zgodbe, ampak zgodbe, ko se bodo dogovarjali med sabo za podporo," ocenjuje.

Po ocenah vodje poslancev SAB Maše Kociper pa je glasovanje znova pokazalo, da v DZ ni večine, ki bi lahko zamenjala predsednika vlade, oziroma večine, ki bi pripeljala do zamenjave vlade in do predčasnih volitev. "Imamo opozicijo, ki je opozicija samo formalno, v resnici pa niti pri najpomembnejših opozicijskih orodjih ne glasuje tako, kot se od opozicije pričakuje," je menila Kociprova. Dodala je, da imamo viseči parlament, kjer ni prave večine ne na opozicijski ne na koalicijski strani. To se kaže vsak dan pri delu v DZ. Tudi po njenem mnenju bi bilo edino prav, da gremo na predčasne volitve.