Po glasovih iz predstavništev v tujini volilna udeležba presegla 70 odstotkov

Državna volilna komisija (DVK) je sporočila, da je delni izid volitev v državni zbor 2022 z današnjim dnem dopolnjen z izidi, ki so jih ugotavljali na 21 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini. Na teh je bilo oddanih 4680 glasov, od tega jih je bilo 4612 veljavnih.

Izide glasovanja na preostalih devetih veleposlaništvih, kjer so prejeli manj kot 50 glasov volivk in volivcev, bo zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja oziroma anonimnosti volivcev ugotavljala DVK.

"Volilni odbor Državne volilne komisije bo predvidoma v torek, 3. maja 2022, ugotavljal izide glasovanja na veleposlaništvih Slovenije v Atenah, Bratislavi, Budimpešti, Moskvi, Ottawi, Podgorici, Skopju, Varšavi in Vatikanu," so sporočili iz DVK.

Volilna udeležba trenutno znaša 70,33 odstotka

Na spletni strani DVK so tako tudi posodobljeni trenutni delni izidi volitev. Po zadnjih podatkih je volilna udeležba znašala 70,33 odstotka. Preštetih je bilo že 99,98 odstotka glasovnic. Minimalne so tudi spremembe v odstotkih, ki so jih prejele stranke.

Tako je po novem stranka Gibanje Svoboda prejela 34,50 odstotka (prej 34,56 odstotka), SDS ima nespremenjen odstotek glasov (23,52 odstotka), NSi ima malenkost višji odstotek glasov oziroma 6,87 odstotka (prej 6,85 odstotka), prav tako SD, ki ima po novem 6,66 odstotka glasov (prej 6,65 odstotka) in Levica, ki ima zdaj 4,43 odstotka glasov (prej 4,39 odstotka).

Končni izidi bodo predvidoma prihodnji teden

"Trenutni delni izid volitev, ki je objavljen na spletni strani DVK, bo prihodnji teden dopolnjen še z izidi omenjenih devetih veleposlaništev, za katere bo izid ugotavljala DVK, in z izidi glasovanja po pošti iz tujine, ki jih bodo ugotavljale pristojne okrajne volilne komisije," so poudarili. DVK bo nato sprejela zapisnik o ugotovitvi končnega izida, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.

Na 21 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, kjer so na volitvah prejeli več kot 50 glasov volivk in volivcev, so izide ugotavljali sami. To so: Generalni konzulat RS v Celovcu, Generalni konzulat RS v Clevelandu, Generalni konzulat RS v Münchnu, Generalni konzulat RS v Trstu, Generalni konzulat RS v Torontu, Veleposlaništvo RS na Dunaju, Veleposlaništvo RS v Beogradu, Veleposlaništvo RS v Berlinu, Veleposlaništvo RS v Bernu, Veleposlaništvo RS v Bruslju, Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu, Veleposlaništvo RS v Canberri, Veleposlaništvo RS v Haagu, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, Veleposlaništvo RS v Londonu, Veleposlaništvo RS v Madridu, Veleposlaništvo RS v Parizu, Veleposlaništvo RS v Pragi, Veleposlaništvo RS v Sarajevu, Veleposlaništvo RS v Washingtonu in Veleposlaništvo RS v Zagrebu.