Po gorivih še hrana, elektrika in zemeljski plin. 'Stvari bomo peljali zaporedno'

Prihodnji teden bodo najprej na vrsti omilitveni ukrepi, ki so jih napovedali ob ponovni delni regulaciji goriv. Nato pa sledijo razgovori s trgovci za živila, je dejal Golob in dodal, da bodo za to "potrebovali vsaj 14 dni, da pridemo do neke rešitve, ki jo bomo lahko izpeljali in predstavili javnosti." Po napovedih bodo ukrepali v dveh fazah: najprej naj bi se z deležniki skušali dogovoriti o delitvi bremen zmanjšanja cen za gospodinjstva in podjetja, če to ne bo uspešno, pa naj bi sledila cenovna regulacija.

"Po tem pa bomo naslovili še elektriko in zemeljski plin. Stvari bomo peljali zaporedno," je povedal premier. Elektrika bo tako na vrsto prišla nekje v prvem tednu julija, ogrevanje, zemeljski plin in drugo pa drugi oz. tretji teden julija.